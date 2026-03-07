Aaj Ka Ank Jyotish 7 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish 7 march 2026: मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 07 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 7 march 2026: आज 7 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 07 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

आज काम धीरे-धीरे और सोच-समझकर करने का दिन है। एक साथ कई काम करने की बजाय एक-एक करके काम करेंगे, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। धैर्य और निरंतर मेहनत से अच्छे अवसर मिलेंगे। जब भी जल्दी महसूस हो, थोड़ा रुककर गहरी सांस लें। आपकी मेहनत आज आगे चलकर बड़े परिणाम दे सकती है। सेहत का ध्यान रखें। तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें।

मूलांक 2

आज थोड़ा शांत होकर अपने मन की बात सुनने का समय है। ध्यान या प्रार्थना से आपको अंदर से शांति मिल सकती है। जब मन शांत होगा तो कई सवालों के जवाब भी साफ दिखाई देंगे। यह शांति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना दिखाएं। खासकर पैसों के मामले में। तनाव से बचें।

मूलांक 3

आज अपने आसपास का माहौल साफ और व्यवस्थित रखना जरूरी है। घर या काम की जगह को व्यवस्थित करने से मन भी शांत रहेगा और काम में ध्यान लगेगा। छोटे-छोटे बदलाव भी आपकी ऊर्जा और फोकस बढ़ा सकते हैं। साफ-सुथरा माहौल आपको नई शुरुआत का एहसास देगा।

मूलांक 4

आज आपको कोई कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। फैसला लेने से पहले सभी विकल्पों के फायदे और नुकसान सोच लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना भी अच्छा रहेगा। लेकिन अंतिम निर्णय आपको ही लेना होगा। धैर्य रखें, सही समय पर सही रास्ता साफ हो जाएगा। हल्का भोजन करें। ताजे फलों का इस्तेमाल करें।

मूलांक 5

अगर रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी बोरिंग लग रही है तो आज कुछ नया करने का समय है। नई जगह घूमना, नया शौक अपनाना या कुछ अलग करना आपको खुशी देगा। छोटा सा बदलाव भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। क्रिएटिव कामों में मन लगा रहेगा। सेह का ध्यान रखें। पानी पर्याप्त पिएं।

मूलांक 6

आपकी मेहनत का फल जल्द मिलने वाला है। आज अपने काम और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करें। लोगों से तारीफ और नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन सफलता के साथ विनम्र बने रहना भी जरूरी है। सेहत का ध्यान रखे।

मूलांक 7

आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है। कुछ कामों में देरी या परेशानी आ सकती है। ऐसे समय में गुस्सा करने की बजाय शांत रहना बेहतर रहेगा। धैर्य और समझदारी से ही समस्याओं का हल निकलेगा। बाहरी खाने से अवॉइड करें। खासकर जंक फूड आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।

मूलांक 8

आज भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पल का आनंद लेने की कोशिश करें। छोटी-छोटी खुशियां जैसे हंसी, अच्छे शब्द या शांत पल आपको सुकून देंगे। वर्तमान में रहना आपके मन को सकारात्मक बनाएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। दूसरों के साथ-साथ अपना भी ध्यान रखें। शाम में हल्का भोजन करें। सुबह हल्की सैर फायदेमंद साबित होगी।

मूलांक 9

आज कुछ चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो सकतीं, लेकिन अंत में परिणाम अच्छा हो सकता है। हर रुकावट के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण हो सकता है। इसलिए ज्यादा चिंता न करें और समय के साथ चीजों को होने दें।