Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka ank jyotish 7 february 2026 today aaj ka lucky number today numerology horoscope ank jyotish in hindi money
Aaj Ka Ank Jyotish 7 February : मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 7 फरवरी का दिन, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

संक्षेप:

aaj ka ank jyotish 7 February 2026 Numerology Horoscope: अकं ज्योतिष में मूलांक के जरिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 7 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा जाएगा

Feb 07, 2026 08:10 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
aaj ka ank jyotish 7 February 2026 Numerology Horoscope: अकं ज्योतिष में मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, भविष्य और करियर का आकलन किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। अगर आपको आपका मूलांक पता है,सो नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 7 फरवरी 2026 का दिन आपके लिए कैसा जाएगा।

मूलांक 1
आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कामकाम में आप आज बहुत सक्रिय और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। करियर में नए प्रोजेक्ट और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। सूर्य देव की कृपा से आपके भीतर नेतृत्व की क्षमता प्रबल रहती है। ऐसे में आज लीड करने का अच्छा मौका है। लोग आपकी बात को महत्व देंगे। आर्थिक उन्नति के संकेत है। शाम तक कोई नया समाचार मिल सकता है। हालांकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। परिवार के संग अच्छा समय बिताएंगे। पार्टनर संग घूमने का प्लान बन सकता है। सेहत सामन्य रहेगा। बाहर का खाना नजरअंदाज करें। योग करें और भरपूर पानी पिएं। नए प्लान पर काम करने के लिए आज का दिन शुभ है। सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देने से मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

मूलांक 2
मूलांक 2 के जातके आज के दिन भावनात्मक रहेंगे। ऐसे में आज आप धैर्य का परिचय देंगे। आज कोई पुरानी यादें या रिश्तों से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। जिसे आप बातचीत के जरिए हल निकालेंगे। भावनात्मक रूप से अपने को कम ना आंके। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके मन हल्का करें। काम में मन लगाने के लिए थोड़ा समय लें। फैमिली के संग बाहर घूमने जा सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। लेकिन ज्यादा खर्चों से बचना है। स्वास्थ पर ध्यान देने की जरुरत है। नींद पूरी करें और खान-पान संतुलित रखें। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी।

मूलांक 3
मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली और शुभ रहेगा। कार्य में प्रगति होगी। पूरे दिन आप खुश रहेंगे। कामकाज से जुड़े लोग आज आपकी तारीफ करेंगे। स्टॉफ का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थी के लिए भी आज का दिन शुभ रहेगा। परीक्षा में सफलता के योग हैं। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। आज पार्टनर संग क्वालिटी टाइम बीतेगा। कोई नया आइडिया दिमाग में आए तो उसे नोट कर लें। रूटीन सेट करने का अच्छा दिन है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 4
मूलांक 4 के जातकों के लिए आज के दिन थोड़ा असंतुलित महसूस करेंगे। कामकाज में अतिरिक्त कार्य बढ़ेगा। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आज आपके लिए आत्ममंथन का दिन है। आज कोई नया विचार दिमाग में आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। तनाव से बचें। व्यायाम और ध्यान आपके लिए बेहद जरूरी है। पुराने किसी मामले में ठोस फैसला लिया जा सकता है। लेकिन धैर्य रखें, शाम तक स्थिति सुधर जाएगी। रात में ज्यादा खाना खाने से बचें। फैमिली संग समय बिताएं।

मूलांक 5
मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन शुभ साबित होगा। उत्साहित और एक्टिव रहेंगे। मीटिंग, कॉल या बातचीत से लाभ मिलेगा। कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत की कोशिश करें। रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करें। डाइजेशन पर ध्यान दें। दिन काफी प्रोडक्टिव और फायदेमंद रहेगा। परिवार संग समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है, मानसिक शांति के लिए पैदल चलें। खान-पान का भी ध्यान रखें। शाम तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

मूलांक 6
मूलांक 6 वालों के लिए आज का दिन रोमांटिक रहने वाला है। लव लाइफ मिठास रहेगी। कारोबार और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लेकिन इसे सकारात्मक तरीके से मैनेज करेंगे। ज्यादा उत्साहित होने से बचना है। साथ ही इमोशनल रह सकते हैं। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। घर-परिवार में खर्चें बढ़ेंगे, इसपर थोड़ा ध्यान देने की जरुरत है। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 7
मूलांक 7 वालों को आज के दिन अपने ऊपर ध्यान देने की जरुरत है। गहराई से सोचने और खुद को समझने का दिन है। शाम को थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा। कोई गहरा निर्णय लेने के लिए दिन उत्तम है। हालांकि परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। अपनी बातें सभी ना शेयर करें, बल्कि किसी खास या पार्टनर संग साझा कर सकते हैं। सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। पानी खूब पिएं और रात में भरपूर नींद लें।

मूलांक 8
मूलांक 8 वालों पर आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। ऑफिस में ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। काम में देरी या रुकावट महसूस हो सकती है। धैर्य ना खोएं। मेहनत रंग लाएगी। अपने सहयोगियों से मदद ले सकते हैं। हालांकि अपने काम पर फोकस करेंगे। दिन अच्छा रहे, इसके लिए सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम करें। दिन मेहनत और धैर्य का रहेगा। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी। सेहत सामन्य रहेगा। लेकिन मानसिक थकावट रहेगी। काम पूरा होने पर राहत महसूस होगी।

मूलांक 9
मूलांक 9 वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ होने वाला है। कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज पुराने कुछ मामले सुझलेंगे। लेकिन किसी भी काम को धैर्य के साथ संभालेंगे। गुस्सा से बचेंगे। एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और फायदेमंद रहेगा। आर्थिक उन्नति होगी। किसी काम को टालने के बजाए उसे पूरा करेंगे।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

