aaj ka ank jyotish 6 February: रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता, जानिए कैसा रहेगा 6 फरवरी का दिन?
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के प्रभाव से इनका जीवन आरामदायक और सुखमय होता है। साथ ही ये कला, संगीत और नृत्य, नाटक, गायन, फैशन में बेहद अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते हैं। चलिए जानते हैं कि इनके लिए 6 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।
काम की होगी तारीफ
मूलांक 6 वालों के लिए 6 फरवरी का दिन खास रहेगा। कामकाज में आपकी खूब तारीफ होगी। साथ ही आप दूसरों को प्रेरित करेंगे। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक काम न लें। आर्थिक रूप से आज आपका दिन शुभ रहेगा। हालांकि पारिवारिक खर्चें बढ़ सकते हैं। दूसरों का ख्याल रखते-रखते कहीं आप खुद को भूल ना जाएं। आज पूरे दिन आपके भीतर अलग एनर्जी होगी। हांलाकि इसे बचा कर रखें। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। नए प्रयासों में तेजी होगी। नए संपर्क बनेंगे, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। कुल मिलाकर आज आपके लिए दिन भाग्यकारी होगा।
प्रेम संबंध होंगे मधूर
प्रेम संबंध और भी मधूर होगें। आज अपने पार्टनर संग अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही खूशियां साझा करेंगे। सहयोग का भाव बढ़ेगा। ध्यान दें कि जल्दबाजी ना करें। समझदारी से रिश्तों को संभालें। पार्टनर के प्रति अपनी मां जैसी ममता और देखभाल दिखाएं, इससे बंधन गहरा होगा। इसके अलावा अपने जरुरतों पर भी ध्यान देंगे। अनावश्यक दखलंदाजी से बचना है। कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगा। हालांकि रात में भरपूर नींद लें।
उपाय
मूलांक 6 वाले लोगों को कुछ खास उपाय करने से लाभ मिल सकता है। शुक्रवार के दिन ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें। हाथों में हरा पन्ना धारण करने से लाभ मिल सकता है। घर को साफ-सुथरा रखें। आपका शुभ रंग हरा, फिरोजी और गुलाबी है, जबकि शुभ रंग 6 और 3, शुभ दिन शुक्रवार है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान