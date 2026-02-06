aaj ka ank jyotish 6 February: रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता, जानिए कैसा रहेगा 6 फरवरी का दिन?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka ank jyotish 6 february 2026 mulank 6 walon ka din kaisa rahega career health relationship
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के प्रभाव से इनका जीवन आरामदायक और सुखमय होता है। चलिए जानते हैं कि इनके लिए 6 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।

Feb 06, 2026 11:30 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के प्रभाव से इनका जीवन आरामदायक और सुखमय होता है। साथ ही ये कला, संगीत और नृत्य, नाटक, गायन, फैशन में बेहद अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रखते हैं। चलिए जानते हैं कि इनके लिए 6 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।

काम की होगी तारीफ
मूलांक 6 वालों के लिए 6 फरवरी का दिन खास रहेगा। कामकाज में आपकी खूब तारीफ होगी। साथ ही आप दूसरों को प्रेरित करेंगे। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक काम न लें। आर्थिक रूप से आज आपका दिन शुभ रहेगा। हालांकि पारिवारिक खर्चें बढ़ सकते हैं। दूसरों का ख्याल रखते-रखते कहीं आप खुद को भूल ना जाएं। आज पूरे दिन आपके भीतर अलग एनर्जी होगी। हांलाकि इसे बचा कर रखें। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। नए प्रयासों में तेजी होगी। नए संपर्क बनेंगे, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। कुल मिलाकर आज आपके लिए दिन भाग्यकारी होगा।

प्रेम संबंध होंगे मधूर

प्रेम संबंध और भी मधूर होगें। आज अपने पार्टनर संग अच्छा समय बिताएंगे। साथ ही खूशियां साझा करेंगे। सहयोग का भाव बढ़ेगा। ध्यान दें कि जल्दबाजी ना करें। समझदारी से रिश्तों को संभालें। पार्टनर के प्रति अपनी मां जैसी ममता और देखभाल दिखाएं, इससे बंधन गहरा होगा। इसके अलावा अपने जरुरतों पर भी ध्यान देंगे। अनावश्यक दखलंदाजी से बचना है। कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगा। हालांकि रात में भरपूर नींद लें।

उपाय
मूलांक 6 वाले लोगों को कुछ खास उपाय करने से लाभ मिल सकता है। शुक्रवार के दिन ऊं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करें। हाथों में हरा पन्ना धारण करने से लाभ मिल सकता है। घर को साफ-सुथरा रखें। आपका शुभ रंग हरा, फिरोजी और गुलाबी है, जबकि शुभ रंग 6 और 3, शुभ दिन शुक्रवार है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

