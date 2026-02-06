Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka ank jyotish 6 february 2026 mulank 1 walon ka din kaisa rahega career health relationship
aaj ka ank jyotish 6 February: मूलांक 1 वालों को कामकाज में बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानिए कैसा रहेगा 6 फरवरी का दिन?

aaj ka ank jyotish 6 February: मूलांक 1 वालों को कामकाज में बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानिए कैसा रहेगा 6 फरवरी का दिन?

संक्षेप:

aaj ka ank jyotish 6 february 2026: जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होती है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के लोग जीवन में बेहद सफल होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए आज यानी 6 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा।

Feb 06, 2026 08:54 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
aaj ka ank jyotish 6 february 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 1 से जुड़े लोग सूर्य देव से शासित होते हैं। भगवान सूर्य को नेतृत्व,आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना गया है। सूर्य देव का गुण इनमें होता है, जिससे इनके भीतर कमाल की लीडरशिप होती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होती है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के लोग जीवन में बेहद सफल होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए आज यानी 6 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1 वालों का आज का दिन कैसा रहेगा?
मूलांक 1 के जातकों के लिए 6 फरवरी 2026 का दिन सामान्य रहने वाला है। कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऐसे में आज आप फोकस बनाए रखेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, तो इसे बेहद समझदारी से करें। व्यक्तिगत मामलों में सहजता से काम लेने की आवश्यकता है। फालतू खर्चों से बचें।

आज आपके मेहनत का फल मिलेगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। वाणी में संयम रखें। सबको साथ लेकर चलने से परिणाम अच्छा मिलेगा। आज दूसरों को बातें सुनने और उसपर अमल करने पर आपकी साख बढ़ेगी। आज आपको धैर्य से काम लेना होगा।

सेहत और रिश्ते
आज परिवार वालों को पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे में सबसे संबंध बनाए रखें। रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। जिस तरह परिवार आपके साथ है, उसी तरह आपको भी परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखेंगे। रिश्तों में विनम्रता दिखाएं। मित्रगण का सहयोग मिलेगा।पार्टनर संग अच्छा समय बीतेगा। भावनात्मक रूप से दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से बचें। रिश्तों में जिद अच्छा नहीं है। सेहत की बात करें, तो आज पूरे दिन काम के बोझ से थोड़ा तनाव रहेगा। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। काम के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लीजिए। खान-पान का ध्यान दें। सुबह योग करें। रात में पर्याप्त नींद लें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

