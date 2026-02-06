aaj ka ank jyotish 6 February: मूलांक 1 वालों को कामकाज में बढ़ेगी जिम्मेदारी, जानिए कैसा रहेगा 6 फरवरी का दिन?
aaj ka ank jyotish 6 february 2026: जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होती है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के लोग जीवन में बेहद सफल होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 1 वालों के लिए आज यानी 6 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा।
aaj ka ank jyotish 6 february 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 1 से जुड़े लोग सूर्य देव से शासित होते हैं। भगवान सूर्य को नेतृत्व,आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना गया है। सूर्य देव का गुण इनमें होता है, जिससे इनके भीतर कमाल की लीडरशिप होती है।
मूलांक 1 वालों का आज का दिन कैसा रहेगा?
मूलांक 1 के जातकों के लिए 6 फरवरी 2026 का दिन सामान्य रहने वाला है। कामकाज में जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऐसे में आज आप फोकस बनाए रखेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, तो इसे बेहद समझदारी से करें। व्यक्तिगत मामलों में सहजता से काम लेने की आवश्यकता है। फालतू खर्चों से बचें।
आज आपके मेहनत का फल मिलेगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। वाणी में संयम रखें। सबको साथ लेकर चलने से परिणाम अच्छा मिलेगा। आज दूसरों को बातें सुनने और उसपर अमल करने पर आपकी साख बढ़ेगी। आज आपको धैर्य से काम लेना होगा।
सेहत और रिश्ते
आज परिवार वालों को पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे में सबसे संबंध बनाए रखें। रिश्तों को नजरअंदाज ना करें। जिस तरह परिवार आपके साथ है, उसी तरह आपको भी परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखेंगे। रिश्तों में विनम्रता दिखाएं। मित्रगण का सहयोग मिलेगा।पार्टनर संग अच्छा समय बीतेगा। भावनात्मक रूप से दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से बचें। रिश्तों में जिद अच्छा नहीं है। सेहत की बात करें, तो आज पूरे दिन काम के बोझ से थोड़ा तनाव रहेगा। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। काम के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लीजिए। खान-पान का ध्यान दें। सुबह योग करें। रात में पर्याप्त नींद लें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान