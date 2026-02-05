Aaj Ka Ank Jyotish 5 February : मूलाक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष फल

संक्षेप: Numerology Horoscope 5 february 2026: अंक ज्योतिष से किसी भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। मूलांक 1 से लेकर 9 अंक तक होते हैं। हर एक मूलांक की अपनी खासियतें होती हैं। अगर आपको अपना मूलांक पता है तो नीचे जानें कि आज यानी 5 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा होगा?

Numerology Horoscope 5 february 2026: अंक ज्योतिष से किसी भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तिथि को जोड़कर निकाला जा सकता है। हर किसी के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और यही आपका मूलांक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन यानी 5 फरवरी का दिन कैसा रहेगा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

मूलांक 1

आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा साबित होगा। ये आज अपने फैसलों में मजबूती महसूस करेंगे। आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी। काम के मामले में आपको अहमित मिलेगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। आज आपको ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहिए। वरना शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। खान पान का ध्यान दें। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए दिन बेहतर है। रिश्तों में लचीलापन लाएं, इससे पार्टनर के साथ आपका भरोसा और बढ़ेगा। आज कोई पुराना प्लान फिर से शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

मूलांक 2

मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी सेहत में सुधार होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अत्यधिक खर्चे से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। इसलिए आज आपको परिवार के सदस्यों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। ऑफिस में बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना आज आपके लिए नकुसानदेय हो सकता है। बल्कि आज आपको टीमवर्क पर ज्यादा फोकस करेंगेष आज आप अपने जीवनसाथी के प्यार में फिर से पड़ सकते हैं। खान-पान हल्का रखें और थोड़ा आराम जरूर करें।

मूलांक 3

मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन काफी भाग्यशाली और प्रेरणादायक है। भाग्य का साथ मिलेगा और करियर में कोई नई संभावना या अच्छा ऑफर आ सकता है। क्रिएटिव कामों में मन बहुत लगेगा और नए आइडिया सफल होंगे। मूलांक 3 के विद्यार्थियों के लिए भी आज का अति उत्तम रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करें। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपनों का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। रिश्ते मजबूत होंगे। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा।

मूलांक 4

आज आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है। हालांकि आपको इसे बड़े ही धैर्य के साथ संभालेंगे। यह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कोई प्लान में बदलाव या देरी हो सकती है। जिद छोड़कर लचीलेपन से काम लें। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज आपको आंखों से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। धन की बचत पर जोर दें, ताकि भविष्य को सुरक्षित कर सकें। प्रिय जनों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 5

मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्साहजनक रहेगा। साथ ही एक अलग एनर्जी के साथ पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। नई बातचीत, मीटिंग या संपर्क से अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई नया मौका या प्रोजेक्ट मिल सकता है। यात्रा या कम्युनिकेशन से फायदा होगा। पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर नजर रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा। आज किए गए निवेश का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। बड़े-बुजुर्ग बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 6

आज मूलांक 6 वालों को बेकार के क्रोध व वाद-विवाद से बचना चाहिए। लिखने-पढ़ने से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए आज आप रिश्तों में स्थिरता और मिठास महसूस करेंगे। व्यवसाय करने वालों को विस्तार के मौके मिलेंगे। धन से जुड़े मामलों में भी सुधार दिखेगा। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी। दिन शांत और सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7

मूलांक 7 वाले लोग आज खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। मन में नए व सकारात्मक विचार आ सकते हैं। हालांकि आज आप अपने खर्चों पर काबू रखें। आज आपका अकेलापन दूर हो सकता है, सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। शाम को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। कोई गहरा निर्णय लेने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 8

आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। जिम्मेदारियां बढ़ती नजर आ रही है। खर्च की अधिकता के कारण मन परेशान रहेगा। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शैक्षिक कार्यों को लेकर भी सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं। ऐसे में आज आपके लिए सुबह मेडिटेशन या प्राणायाम फायदेमंद रहेगा। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी।

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले लोग आज बहुत ऊर्जावान और तेज रहेंगे। पुराना कोई मामला सुलझने से आपको सुकून मिलेगा। धन और करियर में फायदा मिलेगा। पर आर्थिक स्थिति संतुलन बना कर रखें। हालांकि आज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। चिड़चिड़ापन हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा। शाम में खाना हल्का खाएं। सुबह की शुरुआत योगा से कर सकते हैं।