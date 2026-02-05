Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 6 वाले रिश्तों को ना करें अनदेखी , जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन
अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी जातक का जन्म किसी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र को भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में ये अपनी जीवन को शानदार तरीके से जीते हैं। यही वजह है कि मूलांक 6 वाले जातकों को लग्जरी चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 6 वालों के लिए 5 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।
कैसा रहेगा आज का दिन
मूलांक 6 वालों के लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। करियर और कारोबार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कामकाज में अच्छे अवसर प्रदान होंगे। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। काम में जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। इससे काम में फोकस बढ़ेगा। दूसरों के कार्यों का अनावश्यक बोझ अपने ऊपर लेने से बचें। टीमवर्क में सहोयग बढ़ेगा।
आर्थिक स्थिति मजूबत रहेगी
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नए अवसर के साथ धन में बढ़ोतरी होगी। आज आपका मनोबल हाई होगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। हालांकि काम काज में जल्दबाजी से बचेंगे। फोकस के साथ कोई भी काम करेंगे। वरना जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है।आज के दिन आपको अनावश्यक चर्चा का हिस्सा नहीं होना है। इससे आपके समय और धन का हानि हो सकती है। सरलता और सहजता के साथ पूरा कार्य करेंगे।
प्रेम संबंध
प्रेम संबंध सुखद रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा पल बीतेगा। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। रिश्तों को अनदेखी ना करें। अपनी देखभाल के साथ-साथ अपनों के प्रति अपना लगाव दिखाएं। संतुलित लेन-देन ही प्रेम को मजबूत बनाता है।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य की बात करें, तो सेहत आज सामान्य रहेगा। पर्याप्त नींद लें।अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए आराम, स्वयं की देखभाल और आराम को प्राथमिकता दें। योग करें और रात में हल्का भोजन लें। आज के दिन भावनाओं में बहकर अपनी क्षमता से अधिक दूसरों को ना दें।
मूलांक 6 वालों की खूबियां
- शुक्र की कृपा से 6 मूलांक वाले व्यक्ति जन्म से ही बेहद भाग्यशाली होते हैं।
- ये लोग आमतौर पर हंसमुख, मिलनसार और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले होते हैं।
- इस मूलांक के लोगों को जीवन में कभी भी किसी प्रकार की पैसे या धन की दिक्कत नहीं होती है
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान