Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 5 वालों को भाग्य का मिलेगा साथ, जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन?

aaj ka ank jyotish 5 february 2026: मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन काफी लकी रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज एक अलग एनर्जी के साथ पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। कामकाज में खूब सफलता मिलेगा। साथ ही सकारात्मक बदलाव भी होंगे।

Feb 05, 2026 09:42 am IST
अंक ज्योतिष में मूलांक 5 को बुध ग्रह से संबंधित माना गया है। ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं,क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। अगर आपका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। ये लोग काफी धनी होते हैं। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन यानी 5 फरवरी 2026 कैसा रहेगा।

लकी रहेगा आज का दिन
मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन काफी लकी रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज एक अलग एनर्जी के साथ पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। कामकाज में खूब सफलता मिलेगा। साथ ही सकारात्मक बदलाव भी होंगे। नई बातचीत, मीटिंग या संपर्क से अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई नया मौका या प्रोजेक्ट मिल सकता है।

निवेश में लाभ
पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर नजर रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा। आज किए गए निवेश का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष मजबूतो होंगे। आज के दिन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। हालांकि आज के दिन आपको चुनौतियां नहीं मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन निवेश सोच-समझकर ही करें।

पार्टनर संग बितेगा यादगार दिन
दोस्तों और करीबियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर परिवार में संतुलन बना रहेगा। हालांकि संबंधों पर आपको ध्यान देने की जरुरत रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी, बस खान-पान का ध्यान रखें। लव लाइफ में आज का दिन यादगार रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी अपनों से बहुत सालों बाद मुलाकात हो सकती है।

सेहत
हालांकि आज आप जल्दबाजी से बचेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, तो आज सेहत अच्छा रहेगा। योग व्यायाम को और बढ़ाने की जरुरत है। भोजन पर ध्यान दें। पानी खूब पिएं। ऑयली फूड से बचें। हालांकि जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा काम न करें। सोच समझकर ही फैसला लें। क्योंकि समझदारी से लिए गए फैसले ही जीवन को बेहतर बनाते हैं।

