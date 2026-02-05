Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 5 वालों को भाग्य का मिलेगा साथ, जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन?
aaj ka ank jyotish 5 february 2026: मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन काफी लकी रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज एक अलग एनर्जी के साथ पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। कामकाज में खूब सफलता मिलेगा। साथ ही सकारात्मक बदलाव भी होंगे।
अंक ज्योतिष में मूलांक 5 को बुध ग्रह से संबंधित माना गया है। ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं,क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। अगर आपका जन्म किसी माह की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। ये लोग काफी धनी होते हैं। चलिए जानते हैं कि इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन यानी 5 फरवरी 2026 कैसा रहेगा।
लकी रहेगा आज का दिन
मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन काफी लकी रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज एक अलग एनर्जी के साथ पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। कामकाज में खूब सफलता मिलेगा। साथ ही सकारात्मक बदलाव भी होंगे। नई बातचीत, मीटिंग या संपर्क से अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई नया मौका या प्रोजेक्ट मिल सकता है।
निवेश में लाभ
पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। खर्चों पर नजर रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। दिन तेज गति और फायदेमंद रहेगा। आज किए गए निवेश का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष मजबूतो होंगे। आज के दिन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। हालांकि आज के दिन आपको चुनौतियां नहीं मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन निवेश सोच-समझकर ही करें।
पार्टनर संग बितेगा यादगार दिन
दोस्तों और करीबियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। घर परिवार में संतुलन बना रहेगा। हालांकि संबंधों पर आपको ध्यान देने की जरुरत रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी, बस खान-पान का ध्यान रखें। लव लाइफ में आज का दिन यादगार रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी अपनों से बहुत सालों बाद मुलाकात हो सकती है।
सेहत
हालांकि आज आप जल्दबाजी से बचेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, तो आज सेहत अच्छा रहेगा। योग व्यायाम को और बढ़ाने की जरुरत है। भोजन पर ध्यान दें। पानी खूब पिएं। ऑयली फूड से बचें। हालांकि जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा काम न करें। सोच समझकर ही फैसला लें। क्योंकि समझदारी से लिए गए फैसले ही जीवन को बेहतर बनाते हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान