Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 4 वाले अड़चनों से रहें दूर, जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वालों का खास महत्व होता है। यह अंक राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। चलिए जानते हैं कि 5 फरवरी का दिन मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा।

Feb 05, 2026 09:17 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
aaj ka ank jyotish 5 february 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वालों का खास महत्व होता है। यह अंक राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु है। इनके अंगर राहु का गुण जरूर आता है। हालांकि ये इन्हें खूब पैसा दिलाता है। ये काफी प्रैक्टिल होते हैं। साथ ही कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं। आज हम जानेंगे कि मूलांक 4 वालों का 5 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 4 वालों के लिए 5 फवरी का दिन
मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी भरा रहेगा। ऑफिस व कारोबार के कार्यों में भागदौड़ हो सकती है। हालांकि आपको इसे बड़े ही धैर्य के साथ संभालेंगे। यह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कोई प्लान में बदलाव या देरी हो सकती है। करीबियों, दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी अपेक्षायों पर आप खरे भी उतरेगे। धन लाभ होगा। नए अवसर प्रदान होंगे। निवेश में लाभ होगा। अड़चनों को दूर करने में कामबायी मिलेगी।

सहयोगियों का मिलेगा साथ
ऑफिस में सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। आज के दिन साहस और पराक्रम भी बढेगा। पिता की संपत्ति से जुड़े किसी मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगा। इसके लिए योग का सहारा लें। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।

रिश्तों में अपनी जिद को छोड़कर पार्टनर की बात भी सुनें, इससे आपसी प्यार बढ़ेगा। आज कई बदलाव होंगे। लेकिन ध्यान दें कि बदलाव का विरोध न करें, बल्कि उसके साथ चलें। आज भाग्य का ही साथ मिलेगा। आज के दिन उड़द की दाल और तिल का दान करना अत्यंत शुभ लाभदायी होगा। आपका शुभ रंग हरा, आसमानी होगा।

कैसे होते हैं मूलांक 4 के लोग
- मूलांक 4 वाले लोग राजनीति में सफल होते हैं।
-साथ ही ये लोग बडे़ राजनेता और अभिनेता बनते हैं।
- ये लोग मनमौजी स्वभाव के होते हैं।
- ये साहसी और व्यवहार कुशल होते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

