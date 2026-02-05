Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 4 वाले अड़चनों से रहें दूर, जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन
अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वालों का खास महत्व होता है। यह अंक राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। चलिए जानते हैं कि 5 फरवरी का दिन मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा।
अंक ज्योतिष में मूलांक 4 वालों का खास महत्व होता है। यह अंक राजनीति से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु है। इनके अंगर राहु का गुण जरूर आता है। हालांकि ये इन्हें खूब पैसा दिलाता है। ये काफी प्रैक्टिल होते हैं। साथ ही कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं।
मूलांक 4 वालों के लिए 5 फवरी का दिन
मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी भरा रहेगा। ऑफिस व कारोबार के कार्यों में भागदौड़ हो सकती है। हालांकि आपको इसे बड़े ही धैर्य के साथ संभालेंगे। यह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कोई प्लान में बदलाव या देरी हो सकती है। करीबियों, दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी अपेक्षायों पर आप खरे भी उतरेगे। धन लाभ होगा। नए अवसर प्रदान होंगे। निवेश में लाभ होगा। अड़चनों को दूर करने में कामबायी मिलेगी।
सहयोगियों का मिलेगा साथ
ऑफिस में सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। आज के दिन साहस और पराक्रम भी बढेगा। पिता की संपत्ति से जुड़े किसी मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत सामान्य रहेगा। इसके लिए योग का सहारा लें। हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी।
रिश्तों में अपनी जिद को छोड़कर पार्टनर की बात भी सुनें, इससे आपसी प्यार बढ़ेगा। आज कई बदलाव होंगे। लेकिन ध्यान दें कि बदलाव का विरोध न करें, बल्कि उसके साथ चलें। आज भाग्य का ही साथ मिलेगा। आज के दिन उड़द की दाल और तिल का दान करना अत्यंत शुभ लाभदायी होगा। आपका शुभ रंग हरा, आसमानी होगा।
कैसे होते हैं मूलांक 4 के लोग
- मूलांक 4 वाले लोग राजनीति में सफल होते हैं।
-साथ ही ये लोग बडे़ राजनेता और अभिनेता बनते हैं।
- ये लोग मनमौजी स्वभाव के होते हैं।
- ये साहसी और व्यवहार कुशल होते हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
