Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 2 वाले जल्दबाजी में ना लें फैसला, जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन?

संक्षेप:

Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में आज आपकी मधुर वाणी सबका दिल जीतने में कामयाब रहेगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

Feb 05, 2026 08:37 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का खास महत्व होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20, या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ऐसे में इस मूलांक के जातक पर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है। हालांकि ये थोड़े भावुक होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 2 के जातकों का आज यानी 5 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।

कैसा रहेगा दिन
मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में आज आपकी मधुर वाणी सबका दिल जीतने में कामयाब रहेगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपका सेहत सामान्य रहेगा। दिन की शुरुआत आप व्यायाम से कर सकते हैं। इससे आपको मन पूरे दिन काम पर लगा रहेगा। अचानक से धन की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। घर परिवार में संपन्नता और शांति रहेगी। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयासों में कामयाबी हासिल हो सकती है।

सेहत और रिलेशनशिप
हालांकि आज आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। ध्यान दें कि यह फैसला जल्दबाजी में ना लें। पार्टनर की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा। साथ ही रिश्ते बेहतर बनेंगे। जैसा कि आप पहले से ही चिंतन को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे में छोटी-छोटी बातों में ना उलझें। यह आपका मूड खराब कर सकती है। मन को शांत रखकर ही कोई समाधान निकालें। आज के दिन आपका सेहत भी सामान्य रहेगा। शाम को हल्का खाना खाएं। ऑयली फूड के सेवन से बचें। खुद को तनाव से दूर रखने के लिए भरपूर पानी पिएं और नींद भरपूर लें।

मूलांक 2 के लोगों की खासियतें
- मूलांक 2 के लोग काफी क्रिएटिव होते हैं।
- ये लोग काफी भावुक होते हैं। यही वजह है कि ये काफी ओवरथिंकिंग करते हैं।
- शिक्षा के क्षेत्र में यह माहिर होते हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं।
- इनकी आदत धन जमा करने की होती है। क्योंकि, चंद्रमा धन का कारक ग्रह भी माना जाता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

