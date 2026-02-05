Aaj Ka Ank Jyotish 5 February: मूलांक 2 वाले जल्दबाजी में ना लें फैसला, जानिए कैसा रहेगा 5 फरवरी का दिन?
अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का खास महत्व होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2,11, 20, या 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ऐसे में इस मूलांक के जातक पर चंद्रमा की विशेष कृपा होती है। हालांकि ये थोड़े भावुक होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 2 के जातकों का आज यानी 5 फरवरी का दिन कैसा रहेगा।
कैसा रहेगा दिन
मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में आज आपकी मधुर वाणी सबका दिल जीतने में कामयाब रहेगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपका सेहत सामान्य रहेगा। दिन की शुरुआत आप व्यायाम से कर सकते हैं। इससे आपको मन पूरे दिन काम पर लगा रहेगा। अचानक से धन की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। घर परिवार में संपन्नता और शांति रहेगी। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयासों में कामयाबी हासिल हो सकती है।
सेहत और रिलेशनशिप
हालांकि आज आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। ध्यान दें कि यह फैसला जल्दबाजी में ना लें। पार्टनर की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा। साथ ही रिश्ते बेहतर बनेंगे। जैसा कि आप पहले से ही चिंतन को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे में छोटी-छोटी बातों में ना उलझें। यह आपका मूड खराब कर सकती है। मन को शांत रखकर ही कोई समाधान निकालें। आज के दिन आपका सेहत भी सामान्य रहेगा। शाम को हल्का खाना खाएं। ऑयली फूड के सेवन से बचें। खुद को तनाव से दूर रखने के लिए भरपूर पानी पिएं और नींद भरपूर लें।
मूलांक 2 के लोगों की खासियतें
- मूलांक 2 के लोग काफी क्रिएटिव होते हैं।
- ये लोग काफी भावुक होते हैं। यही वजह है कि ये काफी ओवरथिंकिंग करते हैं।
- शिक्षा के क्षेत्र में यह माहिर होते हैं और यह अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं।
- इनकी आदत धन जमा करने की होती है। क्योंकि, चंद्रमा धन का कारक ग्रह भी माना जाता है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
