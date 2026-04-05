Aaj Ka Ank Jyotish 5 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish: आज 5 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 5 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 5 अप्रैल 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1 आज आपके मन में थोड़ा असंतोष और उदासी का भाव रह सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। व्यापार में रफ्तार धीमी रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे लाभ के मौके मिलते रहेंगे। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से बचें, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी रहेगी।

मूलांक 2 आज भावनाओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और काम के चलते स्थान परिवर्तन भी संभव है। आज शरीर को एक्टिव रखें, हल्की एक्सरसाइज और वॉक से ऊर्जा बनी रहेगी।

मूलांक 3 आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। पढ़ाई या किसी सीखने से जुड़े काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी दोस्त का आगमन हो सकता है। हालांकि मित्रों के बीच कुछ मतभेद भी उभर सकते हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। ओवरथिंकिंग से बचें, मन को शांत रखने के लिए योग और ध्यान करें।

मूलांक 4 आज आप कोई अहम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखें। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दोस्तों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार जरूरी है।

मूलांक 5 आज निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। मन थोड़ा परेशान रह सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं और साज-सज्जा पर खर्च बढ़ सकता है। तनाव से बचें, पानी अधिक पिएं और खानपान संतुलित रखें।

मूलांक 6 आज आपके आसपास सकारात्मक माहौल रहेगा। परिवार में खुशियां आएंगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि कारोबार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें। गुस्से और तनाव से बचें, ब्लड प्रेशर और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें।

मूलांक 7 आज पढ़ाई और ज्ञान से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी। लेखन या रिसर्च से जुड़े कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आंखों और सिर दर्द की समस्या हो सकती है, स्क्रीन टाइम कम रखें।

मूलांक 8 आज क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। व्यापार में लाभ होगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। नौकरी में आय बढ़ सकती है। ज्यादा उत्साह में लापरवाही न करें, हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें।

मूलांक 9 आज नौकरी में बदलाव के साथ उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। आपकी वाणी के प्रभाव से अटके काम पूरे होंगे। यात्रा के योग भी बन रहे हैं और किसी खास व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें, थकान और कमजोरी से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।