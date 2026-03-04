Aaj Ka Ank Jyotish 4 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
Aaj Ka Ank Jyotish 4 march 2026: आज 4 मार्च 2026 है। देशभर में आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे मंआज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है।
Aaj Ka Ank Jyotish 4 march 2026: आज 4 मार्च 2026 है। देशभर में आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे मंआज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 04 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।
मूलांक1
आज आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय महसूस करेंगे। अपने करियर या निजी जीवन में अपने मन की बात पर भरोसा करें। सफलता के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। डर को पीछे छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ें। आज सही फैसले आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। परिवार के संग समय बिताएं। सेहत का ध्यान रखें। नशे से दूर रहें। रात में जल्दी सोएं।
मूलांक 2
आज कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शांत रहना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। सही समय का इंतजार करना बेहतर होगा। धैर्य रखें, धीरे-धीरे उठाए गए कदम आगे चलकर बड़ा फायदा देंगे। आपको अपने जवाब सही समय पर मिलेंगे। सुबह की शुरुआत व्यायाम के साथ करें। हल्का खाना खाएं।
मूलांत 3
आज कुछ खास और अलग होने की संभावना है। आपको काम, पैसे या सामाजिक जीवन में नए मौके मिल सकते हैं। बदलाव को अपनाएँ। छोटी-छोटी मुलाकातें या बातचीत भी बड़े अवसर ला सकती हैं। अपनी रचनात्मकता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें।
मूलांक 4
आज भावनात्मक दिन है, खासकर रिश्तों और निजी लक्ष्यों को लेकर। अपनी भावनाओं को दबाएँ नहीं, उन्हें समझें। ज्यादा सोचने से बचें। शांत रहें, इससे आपको सही दिशा मिलेगी। आज का सोच-विचार भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 5
आज जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ सकती हैहैं। लेकिन काम के साथ थोड़ा आराम और खुशी भी जरूरी है। अपने शौक या पसंदीदा काम के लिए थोड़ा समय निकालें। संतुलन बनाकर चलें, इससे आप अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे।
मूलांक 6
आज बातचीत और रिश्ते आपके लिए खास रहेंगे। लोगों से मिलें, नए संबंध बन सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना फायदेमंद रहेगा। कोई नई जानकारी या मुलाकात आपके लिए अच्छा अवसर ला सकती है।
मूलांक 7
आज की चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। कठिनाइयाँ आपको नई दिशा दिखा सकती हैं। सकारात्मक सोच रखें, हर समस्या में अवसर छिपा है।
मूलांक 8
आज अपने पुराने शौक के लिए समय निकालें। कला, संगीत, लेखन या व्यायाम जैसी गतिविधियाँ आपको खुशी देंगी। रचनात्मक काम से मन हल्का होगा और ऊर्जा बढ़ेगी।
मूलांक 9
आज दिल से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। किसी खास व्यक्ति से खुलकर बात करें। अपनी भावनाएं साफ-साफ व्यक्त करें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और मन को शांति मिलेगी। सेहत का ख्याल रखें। घर का बना खाना खाएं। ऑयली फूड को अवॉइड करें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान