Aaj Ka Ank Jyotish 4 February : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 4 फरवरी का दिन, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

संक्षेप: Aaj ka ank jyotish 4 February 2026 Numerology Horoscope: आप अपना मूलांक अपनी जन्म की तिथि को जोड़कर निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 4 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा जाएगा

मूलांक 1 आज मूलांक 1 वालों के लिए फैसले लेने और आगे बढ़ने का मजबूत दिन है। कार्यक्षेत्र में आपकी राय निर्णायक साबित हो सकती है। कोई पुराना रुका हुआ काम या प्रस्ताव आज आगे बढ़ेगा। लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे और सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता दिख रही है। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। लेकिन जल्दबाजी से बचें, बातों में नरमी रखें। स्वास्थ्य के लिए पानी ज्यादा पिएं और बाहर का खाना टालें। शाम तक कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है।

मूलांक 2 मूलांक 2 वाले जातक आज भावनाओं को संभालने और रिश्तों में संतुलन बनाने में लगे रहेंगे। किसी करीबी से दिल की बात हो सकती है या कोई पुरानी चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। काम धीरे लेकिन सही दिशा में बढ़ेगा। स्वास्थ्य में हल्की थकान रह सकती है, इसलिए थोड़ा आराम करें। मन को शांत रखने के लिए किसी भरोसेमंद से बात करें या संगीत सुनें। शाम तक स्थिति सामान्य और सकारात्मक हो जाएगी।

मूलांक 3 मूलांक 3 वालों के लिए आज भाग्य साथ देगा। करियर में नए अवसर या सहयोग मिल सकता है। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा और आइडियाज कामयाब होंगे। धन लाभ के संकेत मजबूत हैं। स्टूडेंट्स और कला से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है। परिवार में खुशहाली रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दिन उत्साह से भरा और प्रोडक्टिव रहेगा।

मूलांक 4 मूलांक 4 वाले जातक आज जिम्मेदारियों को निभाने और धैर्य रखने में व्यस्त रहेंगे। कुछ कामों में थोड़ी रुकावट या देरी महसूस हो सकती है। लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बहस या विवाद से दूर रहें। काम में फोकस बनाकर चलें। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी। ज्यादा सोच-विचार से बचें।

मूलांक 5 मूलांक 5 वाले लोग आज तेज गति और नए लोगों से जुड़ने वाले दिन का अनुभव करेंगे। कम्युनिकेशन आपका सबसे मजबूत पक्ष रहेगा। मीटिंग्स, बातचीत या यात्रा से फायदा होगा। बिजनेस या नौकरी में प्रगति के योग हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। खर्चों पर नजर रखें। सेहत के लिए हल्की एक्सरसाइज या वॉक जरूरी है। दिन गतिशील और लाभकारी रहेगा।

मूलांक 6 मूलांक 6 वाले जातक आज रिश्तों में मिठास और स्थिरता महसूस करेंगे। लव लाइफ या पारिवारिक जीवन में अच्छी बातचीत होगी। धन से जुड़ा कोई छोटा लाभ या योजना सफल हो सकती है। कार्यक्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। जिम्मेदारियां आसानी से निभाई जा सकेंगी। मन शांत और भावनाएं मजबूत रहेंगी। परिवार के साथ समय बिताएं।

मूलांक 7 मूलांक 7 वाले आज खुद से बात करने और गहराई से सोचने का दिन होगा। बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। ध्यान या मेडिटेशन से मन को शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। शांत जगह पर समय बिताएं।

मूलांक 8 मूलांक 8 वालों के लिए आज मेहनत और जिम्मेदारी का दिन रहेगा। काम की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन परिणाम भी मिलेंगे। आर्थिक स्थितियों में सुधार के संकेत हैं। किसी पुराने रुके पैसे या लाभ की उम्मीद बन सकती है। परिवार या पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। धैर्य बनाए रखें।