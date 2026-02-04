Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka ank jyotish 4 february 2026 mulank 9 walon ka din kaisa rahega Wealth career health love
Aaj Ka Ank Jyotish 4 February: मूलांक 9 वाले धन के मामले में रहें सतर्क, जानिए कैसा रहेगा 4 फरवरी का दिन

संक्षेप:

अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होगा। आज के दिन सेहत पर आपको खास ध्यान रखना होगा। सुबह योगा करें और मन को शांत रखने कि कोशिश करें। क्योंकि आज के दिन पुराने मानसिक घाव उभर सकते हैं, इसलिए खुद को माफ करना सीखें।

Feb 04, 2026 09:16 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होगा। यह मूलांक मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। ज्योतिष में इस ग्रह को साहस, ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, आत्मविश्वास और युद्ध का प्रतीक माना गया है। ऐसे में मंगल ग्रह के प्रभाव से मूलांक 9 के लोग काफी साहसी और पराक्रमी होते हैं। हालांकि ये गुस्सैल होते हैं। चलिए जानते हैं कि आज यानी 4 फरवरी का दिन मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा।

सोच-समझकर लें फैसला
मूलांक 9 वालों के लिए आज यानी 4 फरवरी का दिन ठीक ठाक रहेगा। इनके लिए आज आत्ममंथन का दिन है। आज कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। खासकर धन के मामले में। कोशिश करें इसे आज के दिन टाल दें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि फैसला लेना ही है, तो बहुत इत्मीनान से फैसला लें। क्योंकि सोच-विचार कर लिया फैसला आपके लिए सही साबित होगा और भविष्य में ये आपको फायदा पहुंचाएगा।

सेहत और लव लाइफ
आज के दिन सेहत पर आपको खास ध्यान रखना होगा। खासकर तनाव से दूर रहें। सुबह योगा करें और मन को शांत रखने कि कोशिश करें। क्योंकि आज के दिन पुराने मानसिक घाव उभर सकते हैं, इसलिए खुद को माफ करना सीखें। आज प्रेम विवाह मामले में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा। क्योंकि इससे आप अपने पार्टनर का मन जीतने में सफल रहेंगे। संतान संबंधी थोड़ा कष्ट पहुंच सकता है। लेकिन बातचीत करने से समधान भी निकल सकता है।

आज आपको भावनात्मक शिकार से बचना होगा। ऐसे में दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। आज कुछ हद क भाग्य भी आपके साथ है। आज के दिन तिल के लड्डू का दान करना आपके लिए लाभदायी होगा।

मूलांक 9 के लोगों की खूबियां
- मंगल के प्रभाव से मूलांक 9 के लोग जन्मजात ही साहसी और पराक्रमी होते हैं।
- इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है।
- ये लोग किसी भी चुनौती से डरते नहीं है, बल्कि डटकर सामना करते हैं।
- अनुशासन के पक्के होते हैं।
- ये किसी भी काम को टालना या लापरवाही करना पसंद नहीं करते हैं।
- मूलांक 9 वाले लोग दूसरे लोगों की मदद करते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
