आज का अंक ज्योतिष 30 जुलाई: मूलांक 6 पर शुक्र का असर, खरीदारी करेंगे, तो मन जल्दी मानेगा
Numerology prediction today: अंक ज्योतिष मूलांक के अनुसार आपका राशिफल बताता है। आज आपके मूलांक में क्या लिखा है, यहां पढ़ें राशिफल
Numerology Prediction 30 July 2026: आज सावन का पहला दिन है। अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक-1 से मूलांक 9 वालों के लिए क्या बदलाव लाएगा। यहां पढ़ें सभी मूलांक का राशिफल । मूलांक 5 के लिए आज पैसों के मामले में पुरानी देनदारी, उधार की याद, या किसी खर्च का हिसाब फिर सामने आ सकता है। वहीं मूलांक 6 वालों के लिए खरीदारी करते समय मन जल्दी मान सकता है, क्योंकि शुक्र का असर है। थोड़ा समझकर चलें।
मूलांक-1
कामकाज में वही रास्ता अब उतना सीधा नहीं लगेगा, जिस पर आप भरोसा कर रहे थे। ऑफिस में किसी प्लान, टारगेट या जिम्मेदारी को लेकर दोबारा सोचने की नौबत आ सकती है।
मूलांक-2
चंद्र स्वभाव वाले लोगों को इस दिन हल्का संगीत, थोड़ी लिखाई या अकेले कुछ मिनट बैठना राहत दे सकता है। अगर मन भरा हुआ लगे तो उसे दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें।
मूलांक-3
छात्र भी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में दूसरों की वजह से चिढ़ सकते हैं। अपनी तरफ से नोट्स, टाइम लाइन और नियम तय कर लेना बेहतर रहेगा। बिजनेस में क्लाइंट से उम्मीद साफ रखेंगे तो बाद की उलझन कम होगी।
मूलांक-4
कोई खर्च केवल मूड बदलने के लिए न करें। अगर खरीदारी का मन हो, तो पहले यह देख लें कि वह जरूरत है या केवल मन का बहाव। इसलिए सोच समझकर काम करें।
मूलांक-5
परिवार में किसी रिश्तेदार से बात करते हुए पुरानी नाराजगी छू सकती है। नरमी रखें, पर अपनी बात घुमाकर न कहें। अविवाहित लोग किसी पुराने परिचय से फिर जुड़ें, तो पहले मन की स्थिति समझ लें। पैसों के मामले में पुरानी देनदारी, उधार की याद, या किसी खर्च का हिसाब फिर सामने आ सकता है।
मूलांक-6
जल्दी में दिया गया उत्तर बाद में सुधारना पड़ सकता है। ऑफिस में भी कई छोटी मांगें एक साथ आ सकती हैं। छात्र एक ही बैठकी में सब न निपटाएं। विषयों को हिस्सों में बांटेंगे, तो पकड़ बेहतर बनेगी।
मूलांक-7
मन शांत हो तो शरीर भी साथ देगा, लेकिन भीतर की ज्यादा सोच आपको थोड़ी थकान दे सकती है। सिर के पीछे भारीपन या आंखों में बोझ जैसा महसूस हो, तो कुछ देर बिना बात किए शांत बैठें।
मूलांक-8
लगातार एक जैसी दिनचर्या से शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। थोड़ी खुली हवा, पैदल चलना या पसंद का हल्का बदलाव आपको अच्छा महसूस करा सकता है।
मूलांक-9
अगर किसी सामान, सर्विस या प्रोफेशनल काम पर रकम लगानी हो, तो तुलना करके फैसला लेना बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास अच्छा है, पर रकम के मामले में केवल जोश नहीं, साफ हिसाब भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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