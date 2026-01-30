Aaj Ka Ank Jyotish 30 January : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 30 जनवरी का दिन, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

संक्षेप: Aaj ka ank jyotish 30 january 2026 Numerology Horoscope: आप अपना मूलांक अपनी जन्म की तिथि को जोड़कर निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 30 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा जाएगा

Aaj ka Mulank Ank Jyotish 30 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र में मूलांक के अनुसार भविष्यफल के बारे में जानकारी मिल सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार आपको अपने मूलांक का पता लगाने के लिए जन्म की तारीख का पता होना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 1+6= 7 इसी तरह अगर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 2+8= 10 यानी एक। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 30 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा जाएगा?

मूलांक-1 मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। मानसिक तनाव बना रहेगा। लेकिन लिखने-पढ़ने के लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि निवेश से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर किसी काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य मध्यम है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नई योजना पर काम शुरू करने या भविष्य की रणनीति बनाने के लिए दिन अनुकूल है।

मूलांक-2 मूलांक 2 वालों को आज गृह कलह से बचना चाहिए। हालांकि भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। सेहत अच्छी रहेगी। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अपनों का साथ होगा। संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सही मार्गदर्शन से सफलता मिलने के योग हैं।

मूलांक-3 मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर आपका पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। धन का आवक बढ़ेगा। व्यापार में साझेदारी के कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं। इन्हें स्वीकार करने से भविष्य में धन लाभ के योग हैं।

मूलांक-4 मूलांक 4 वालों को आज आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। भाग्यवश किसी काम में सफलता प्राप्त हो सकती है। सेहत अच्छी रहेगी। व्यापारिक रूप से मुनाफा होगा। हालांकि अज्ञात भय सताएगा, जिसके कारण मानसिक तनाव हो सकता है। पेशेवर प्रयासों को संवारेंगे। लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। कार्य व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे। राहु के अंक 4 के व्यक्ति सूझबूझ बेहतर राह खोज लेने में समर्थ होते हैं। अवसर पर सबसे प्रभावी प्रदर्शन करते हैं। आज इन्हें लाभ बढ़ाने पर जोर देना है।

मूलांक-5 मूलांक 5 वालों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में सराहना होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर नजर रखें। आर्थिक रूप से पहले से अच्छी स्थिति में आएंगे। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। व्यापार में आपके लिए कुछ नए मार्ग खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना होगा, किसी के साथ विवाद होने की आशंका बनी हुई है।

मूलांक-6 मूलांक 6 वालों को खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। थोड़ा संभलकर दिन पार करें। वाहन प्रयोग में सतर्कता बरतना जरूरी है। गृहकलह से बचें। सेहत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज किसी भी प्रस्ताव या ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर गंभीरता से विचार करें।

मूलांक-7 मूलांक 7 वाले आज सितारों की तरह चमकेंगे। करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। अपनों का साथ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक संपन्नता की ओर जाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पेशेवरता को बल मिलेगा। मित्रों समकक्षों का समर्थन रहेगा। केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम धैर्य और विश्वास से करते हैं। जिम्मेदार लोगों से बनाकर चलते हैं।

मूलांक-8 मूलांक 8 वालों का भाग्य साथ देगा। शासन-सत्ता पक्ष का सहयोग होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य पर नजर रखें। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। संतान से किसी बात पर विवाद होने की संभावना है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं।

मूलांक-9 मूलांक 9 वालों को आर्थिक लाभ होगा। नौकरी करने वालों की कार्यस्थल पर सराहना की जा सकती है। आपकी आय में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। बच्चों को करियर में तरक्की मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धैर्य बनाए रखना जरूरी है। सरकारी कार्यों में रुकावटें आएंगी।