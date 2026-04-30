Aaj Ka Ank Jyotish 30 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 30 अप्रैल 2026 है और दिन गुरुवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 3 होगा। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 30 April 2026, आज का अंक राशिफल: आज 30 अप्रैल 2026 है और दिन गुरुवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 3 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
आज आपका दिन फोकस के साथ शुरू हो सकता है। आपको समझ आ जाएगा कि कहां से शुरुआत करनी है। किसी पुराने काम को आज पूरा करने का अच्छा समय है। बस जल्दबाजी से बचें, क्योंकि आप दूसरों से आगे हो सकते हैं।
मूलांक 2
आज आप थोड़ा शांत और अंदर ही अंदर रहना पसंद करेंगे। ज्यादा शोर, सलाह या सवाल आपको पसंद नहीं आएंगे। रूटीन को सिंपल रखें। कोई भारी बातचीत हो तो उसे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है।
मूलांक 3
आज दिमाग में नए आइडिया आ सकते हैं। बात करने, लिखने या कुछ नया ट्राय करने का मन करेगा। कोई छोटा आइडिया भी काम का साबित हो सकता है। बस ध्यान रखें, छोटी-छोटी चीजों में ध्यान न भटके।
मूलांक 4
आज सादगी में ही आपका फायदा है। आप बेवजह की उलझनों से दूर रहना चाहेंगे। किसी एक जरूरी काम को आज निपटाना सही रहेगा। छोटी चीज पूरी करने से भी सुकून मिलेगा।
मूलांक 5
आज दिन में कुछ बदलाव आ सकता है। शुरुआत जैसा सोचा था, वैसा न भी हो। लेकिन यह बदलाव आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। फ्लेक्सिबल रहें, पर लापरवाही न करें।
मूलांक 6
आज आप अपनी एनर्जी को बचाकर रखना चाहेंगे। आप समझ जाएंगे कि कहां आपकी कद्र हो रही है और कहां नहीं। हर बार सबके लिए देना जरूरी नहीं है। खुद के आराम को भी प्राथमिकता दें।
मूलांक 7
आज आपकी समझ और नजर तेज रहेगी। आप चीजों को गहराई से समझ पाएंगे। यह दिन सोचने और समझने के लिए अच्छा है। बस खुद को इतना अलग न करें कि लोग आपको गलत समझें।
मूलांक 8
आज आप अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे। पैसों या काम से जुड़ी चीजों को सही तरीके से संभाल पाएंगे। आपका अनुशासन आज काम आएगा। बस बात करते समय थोड़ा नरम रहें।
मूलांक 9
आज आप थोड़ा शांत और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगे। फालतू की बातों से दूर रहना चाहेंगे। मन गहराई और सच्चाई की ओर जाएगा। आराम, संगीत या अकेले समय से आपको सुकून मिलेगा।
डॉ. मधु कोटिया
(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्टटैरो रीडर, अंक ज्योतिषी)
ईमेल: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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रत्न विज्ञान