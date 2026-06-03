Aaj Ka Ank Jyotish 3 June 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
Aaj Ka Ank Jyotish 3 June 2026: आज 3 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 3 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
Aaj Ka Ank 3 June 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में मूलांक का खास महत्व होता है। वहीं, जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 के बीच होता है। हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, और इसी आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, धन, रिश्तों, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। आज 3 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 3 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1
मूलांक 1 वाले आज आप अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता दिखाने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों की सराहना हो सकती है और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहेंगे। हालांकि पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। निवेश, वित्त या पैतृक संपत्ति से जुड़े विषयों पर चर्चा संभव है। रिश्तों में विवाद से बचने के लिए संयम रखें। सेहत का ध्यान रखें। दिन की शुरुआत व्यायाम से करें।
मूलांक 2
आज भावनात्मक रूप से संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और किसी पुराने मित्र या करीबी से मुलाकात खुशी दे सकती है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध बेहतर होंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय जल्दबाजी न करें और अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखें।
मूलांक 3
आज का दिन करियर और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ रहेगा। आपके विचार और सुझाव लोगों को प्रभावित करेंगे। कार्यस्थल पर पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियों को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल है।
मूलांक 4
आज आप भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने पर जोर देंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और धैर्य की सराहना होगी। काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। मानसिक व्यस्तता अधिक रहने से आराम और नींद पर ध्यान देना जरूरी होगा।
मूलांक 5
आज का दिन भागदौड़ और व्यस्तता से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे, लेकिन लेन-देन और खर्चों को लेकर सावधानी रखें। रिश्तों में किसी भी समस्या को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें और अनावश्यक बहस से बचें।
मूलांक 6
आज परिवार और रिश्तों के लिए अच्छा दिन है। जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी।
मूलांक 7
आज आप आत्मचिंतन और मानसिक शांति की ओर आकर्षित रहेंगे। साथ ही पारिवारिक और प्रेम संबंधों में भी सुखद अनुभव मिलेंगे। रिश्तों में स्नेह बढ़ेगा और अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रहेगा।
मूलांक 8
आज अनुशासन और मेहनत आपको सफलता दिलाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। व्यापार और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। आपकी बातचीत और व्यवहार से लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
मूलांक 9
आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सक्रियता सफलता दिला सकती है। नए लोगों से मुलाकात और प्रभावशाली संपर्क आपके करियर के लिए लाभदायक रहेंगे। आर्थिक अवसर भी मिल सकते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको सम्मान और संतोष दोनों प्राप्त होंगे।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान