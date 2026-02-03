Hindustan Hindi News
Aaj Ka Ank Jyotish: 3 फरवरी का अंक राशिफल, जानिए कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन

संक्षेप:

3 फरवरी 2026 रविवार का दिन अंक ज्योतिष की दृष्टि से काफी गतिशील और परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आ रहा है। मूलांक के अनुसार आज कुछ लोगों के लिए नए अवसर, कुछ के लिए धैर्य की परीक्षा और कुछ के लिए भावनात्मक संतुलन का दिन है।

Feb 03, 2026 08:10 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
3 फरवरी 2026 रविवार का दिन अंक ज्योतिष की दृष्टि से काफी गतिशील और परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आ रहा है। आज का दिन उन जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना चाहते हैं। मूलांक के अनुसार आज कुछ लोगों के लिए नए अवसर, कुछ के लिए धैर्य की परीक्षा और कुछ के लिए भावनात्मक संतुलन का दिन है। आइए देखते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन किस तरह बीतेगा और किन बातों का ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 1: मजबूत और पॉजिटिव शुरुआत

मूलांक 1 वाले जातक यानी 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग आज बहुत मजबूत और पॉजिटिव महसूस करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। आपकी बातों का असर होगा और लोग आपकी लीडरशिप को सराहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, अचानक धन लाभ भी संभव है। सेहत पर ध्यान दें और बाहर का खाना अवॉइड करें। आज कोई नया प्लान शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 2: भावनात्मक और संतुलित दिन

मूलांक 2 वाले जातक यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग आज थोड़े इमोशनल रह सकते हैं। किसी करीबी से दिल की बात होगी और रिश्तों में सुधार के योग हैं। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन रिजल्ट अच्छे आएंगे। किसी भी विवाद या बहस से दूर रहें। दूसरों की बात सुनें और सहयोग दें। नींद पूरी करें और खान-पान संतुलित रखें। शाम तक मन शांत हो जाएगा।

मूलांक 3: भाग्यशाली और क्रिएटिव दिन

मूलांक 3 वालों के लिए यानी 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ और भाग्यशाली है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में नई दिशा खुलेगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। धन लाभ के संकेत मजबूत हैं। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स और नौकरी बदलने की सोच रहे लोग खास फायदा उठा सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 4: धैर्य और अनुशासन का दिन

मूलांक 4 वाले जातक यानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग आज मेहनत और अनुशासन पर ध्यान दें। लंबे समय के लिए प्लानिंग करने का अच्छा समय है। काम में स्थिरता बनाए रखें। किसी भी जल्दबाजी से बचें। ऑफिस या पढ़ाई में फोकस रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई प्लान टल सकता है, लेकिन धैर्य रखें। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी। सेहत पर ध्यान दें।

मूलांक 5: बदलाव और नई शुरुआत का दिन

मूलांक 5 वाले लोग यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग आज बदलाव और नई शुरुआत के अवसर पाएंगे। यात्रा, नई चीजें सीखना या एक्सपेरिमेंट करने का दिन अच्छा है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। अचानक कोई नया मौका आ सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। दिन काफी डायनामिक और फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6: रिश्तों में मिठास और खुशियां

मूलांक 6 वाले जातक यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग आज रिश्तों में मिठास महसूस करेंगे। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी। परिवार में शांति और खुशियां रहेंगी। धन लाभ भी संभव है और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 7: विचारशील और अंतर्मुखी दिन

मूलांक 7 वाले लोग यानी 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का दिन है। रिसर्च, पढ़ाई या स्पिरिचुअल कामों में लाभ मिलेगा। शाम को थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा।

मूलांक 8: जिम्मेदारी और मेहनत का दिन

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 8 वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में मेहनत और अनुशासन जरूरी होगा। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। ऑफिस या बिजनेस में प्लानिंग से फायदा होगा। धैर्य रखें, मेहनत रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन करें। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा।

मूलांक 9: ऊर्जा और सफलता का दिन

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 9 वाले आज बहुत ऊर्जावान और डायनामिक रहेंगे। पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग बड़ी प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर दोनों में फायदा मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा।

3 फरवरी 2026 का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। धैर्य, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखें। अपने मूलांक के अनुसार दिन को बेहतर बनाएं।

