Aaj Ka Ank Jyotish: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 जनवरी का दिन? पढ़ें आज का अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 29 January 2026: आप अपना मूलांक अपनी जन्म की तिथि को जोड़कर निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 29 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा जाएगा?  

Jan 29, 2026
Numerology Horoscope 29 January 2026: अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में भविष्यवाणी की जाती है। अंक ज्योतिष में आपके मूलांक से आपकी भविष्य को बताया जाता है। आप अपना मूलांक अपनी जन्म की तिथि को जोड़कर निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और ये मूलांक होता है। नीचे अपने मूलांक के हिसाब जानें कि आज यानी 29 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा जाएगा?

मूलांक-1

आज मूलांक 1 वालों के लिए दिन थोड़ी मेहनत वाला रहेगा। ऑफिस में नए मौके मिल सकते हैं। आज किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। किसी काम में दूसरों की सलाह लेने से फायदा होगा। पैसों के मामले में सोच-समझकर खर्चा करें। प्यार में हल्की नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन बात चुप रहने से बिगड़ेगी। कोशिश करें कि आज आप अपने पार्टनर की बातें ध्यान से सुनें। सेहत पर ध्यान दें। रूटीन में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें।

मूलांक-2

मूलांक 2 वाले लोग आज अपनी फीलिंग्स पर काबू रखें। आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है। ऑफिस में धैर्य और समझदारी से काम करें। आज इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर ही करें। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेग। घरवालों के साथ कुछ देर समय बिताएं। ऑयली फूड से बचें। अपनी स्क्रीन टाइमिंग को कम करने की कोशिश करें।

मूलांक-3

आज मूलांक 3 वाले जाचकों का दिन खुशियों से भरा होगा। आप काफी क्रिएटिव होंगे। काम में नए-नए आइडिया सामने आएंगे। ऑफिस में सीनियर से तारीफ मिल सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। दिन की शुरुआत वॉक या एक्सरसाइज से कर सकते हैं। पार्टनर से आज आपको सरप्राइज मिल सकता है।

मूलांक-4

आज मूलांक 4 वालों के लिए दिन मेहनत वाला है। काम में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन संयम और फोकस से सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसले लें। बचत और खर्चे के बीच बैलेंस बनाकर चलें। पार्टनर से आज कुछ बहस हो सकती है। बातचीत करके चीजों को ठीक कर लें। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। घर में अच्छा माहौल रहेगा।

मूलांक-5

आज मूलांक 5 वाले एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। नए अवसर मिल सकते हैं। काम में नया तरीका अपनाने से फायदा होगा। इन्वेस्टमें या पैसे के मामलों में समय सही है। प्यार में रोमांटिक मूड रहेगा। पार्टनर की बातें सुनें और समय दें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नींद पूरी लें।

मूलांक-6

मूलांक 6 वालों का मन आज अशांत रह सकता है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन या ध्यान करें। काम में संयम बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें। पैसों में सुधार होगा। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। प्यार में पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और रिश्ते में मिठास रहेगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत सामान्य रहेगी। हल्की थकान महसूस हो सकती है।

मूलांक-7

आज मूलांक 7 वालों को नए मौके मिल सकते हैं हालांकि रिस्क सोच समझकर ही लें। काम में बदलाव या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैसों के मामले में सोच-समझकर ही फैसला लें। फालतू के खर्चे से बचें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हल्की परेशानी या थकान हो सकती है। प्यार में हल्की नोक-झोंक हो सकती है, इसलिए अपने शब्दों को सोचकर कहें। घर में खुशियों का माहौल रहेगा।

मूलांक-8

आज का दिन मूलांक 8 वालों के लिए फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में आपको सफलता मिलेगी। आज कहीं से पैसों का लाभ होगा। नए प्रोजेक्ट या काम का मौका मिल सकता है। परिवार और दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। प्यार में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हल्की थकान हो तो आराम करें। अपनी फीलिंग्स पर काबू रखें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सलाह लें।

मूलांक-9

आज आपके लिए खुशियों वाला दिन होगा। दोस्त और परिवार की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आपको पुराने इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सकता है। प्यार में साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा, छोटे सरप्राइज और रोमांटिक पल मिल सकते हैं। ऑफिस में आपको मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अगर आज हल्की थकान महसूस हो तो आराम जरूर करें। आपकी समझदारी से दिन और भी बेहतर बनेगा।

