Aaj Ka Ank Jyotish 29 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
Aaj Ka Ank Jyotish 29 April 2026: आज 29 अप्रैल 2026 है और दिन बुधवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 2 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है।
Aaj Ka Ank Jyotish 29 April 2026, आज का अंक राशिफल: आज 29 अप्रैल 2026 है और दिन बुधवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 2 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
आज आप किसी लंबे समय से रुके हुए काम पर फैसला लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे। बात को टालने की बजाय साफ निर्णय लेना आपके मन को हल्का करेगा। बस दूसरों पर जल्दी फैसला लेने का दबाव न डालें—हर किसी की अपनी गति होती है।
मूलांक 2
आज आप शांत और निजी माहौल पसंद करेंगे। ज्यादा लोगों से मिलना या भावनात्मक बातें आपको थका सकती हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। दिन को सरल रखें और हर छोटी बात को दिल पर न लें। एक सच्ची और शांत बातचीत कई लोगों को समझाने से बेहतर साबित होगी।
मूलांक 3
आज आपका हल्का और क्रिएटिव मूड जाग सकता है। आप कुछ नया करने, बोलने या पुराने आइडिया पर फिर से काम करने का मन बना सकते हैं। यह अच्छा समय है, लेकिन ध्यान रखें कि उत्साह में बिखराव न हो। एक ही काम पर फोकस करें।
मूलांक 4
आज आपको सुकून छोटे-छोटे काम सही तरीके से पूरा करने में मिलेगा। कोई पुराना काम जो रुका हुआ था, उसे शांति से निपटाने का अच्छा समय है। जब बाकी लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे होंगे, तब आप सही सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
मूलांक 5
आज कुछ अचानक ऐसा हो सकता है जो दिन का मूड बदल दे। कोई छोटी चीज भी आपके काम आ सकती है। लचीले रहें, लेकिन लापरवाह नहीं। हर मौके पर तुरंत कूदने की जरूरत नहीं है। रिश्तों में भी आधी-अधूरी बातों की बजाय साफ बोलना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6
आज आप समझ पाएंगे कि आपको वास्तव में क्या सुकून देता है। कोई आदत, जगह या व्यक्ति आपको थका भी सकता है—इस बात को नजरअंदाज न करें। अपने दिन को थोड़ा आरामदायक रखें। सही खाना, धीमी दिनचर्या और स्पष्ट सीमाएं आपके मूड को बेहतर बनाएंगी।
मूलांक 7
आज आप बिना ज्यादा पूछे ही हालात को अच्छे से समझ पाएंगे। चुपचाप देखने से भी कई बातें साफ होंगी। यह आपके पक्ष में रहेगा। बस इतना ध्यान रखें कि ज्यादा चुप्पी से लोग गलत न समझें—थोड़ा सा जवाब देना भी जरूरी है।
मूलांक 8
आज आप हर काम में स्पष्ट परिणाम चाहते हैं। अधूरे काम या ढीले जवाब आपको पसंद नहीं आएंगे, और यह सही भी है। इससे आप कई चीजों को ठीक कर सकते हैं। बस बोलते समय थोड़ा नरम रहें, ताकि लोग आपकी बात को सही तरह से समझ सकें।
मूलांक 9
आज आप गहराई से सोचेंगे, लेकिन मन भारी नहीं रहेगा। आपको बेवजह की बातें या शोर पसंद नहीं आएगा। कोई पुरानी भावना आ सकती है, लेकिन उसे पूरे दिन पर हावी न होने दें। संगीत, प्रार्थना, लिखना या थोड़ी शांति आपको अच्छा महसूस कराएगी।
डॉ. मधु कोटिया
(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्टटैरो रीडर, अंक ज्योतिषी)
ईमेल: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान