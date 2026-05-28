Aaj Ka Ank Jyotish 28 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 28 मई 2026, गुरुवार है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 1 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
Aaj Ka Ank 28 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 के बीच होता है। हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, और इसी आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, धन, रिश्तों, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। आज 28 मई 2026, गुरुवार है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 1 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1
आज का दिन नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, प्रोमोशन या सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। अधिकारियों और सहकर्मियों से सराहना प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यवसाय में सफलता मिलने के संकेत हैं। परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बिना अधिक प्रयास के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान या हल्की परेशानी को नजरअंदाज न करें।
मूलांक 2
आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और दिन कुल मिलाकर संतुलित रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बना रहेगा और क्रिएटिव कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। ध्यान और संयम मानसिक शांति प्रदान करेंगे।
मूलांक 3
आज का दिन सफलता, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को मान-सम्मान और धन लाभ मिलने के योग हैं। व्यापारियों को भी अच्छा फायदा होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। मित्रों के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिल सकता है। निवेश से लाभ संभव है, हालांकि बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पेट संबंधी परेशानी से बचाव करें।
मूलांक 4
आज योजनाओं में अचानक बदलाव हो सकते हैं, जिससे थोड़ी उलझन महसूस होगी। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर लाभ की स्थिति बनेगी। तकनीकी, रिसर्च और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद संभव हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और एकांत लाभकारी रहेगा। पुराने सामान या यादों से जुड़ी कोई चीज खुशी दे सकती है।
मूलांक 5
आज का दिन व्यापार, यात्रा और नए अवसरों के लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापारियों को विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। पुराने निवेश से लाभ होने के संकेत हैं। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा तथा रिश्तों में नई शुरुआत की संभावना है। मित्रों के साथ अच्छा समय बितेगा। विदेश या संचार से जुड़े कार्यों में गति आएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन भागदौड़ और व्यस्तता के बीच अपने लिए समय निकालना जरूरी है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
मूलांक 6
आज का दिन प्रेम, पारिवारिक सुख और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर में सौहार्द्र बना रहेगा। घरेलू और मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। व्यापारियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। धन का आगमन आर्थिक परेशानियों को कम करेगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों और खानपान का ध्यान रखें।
मूलांक 7
आज आत्मविश्लेषण और मानसिक शांति के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में सफलता मिल सकती है। नौकरी में नई दिशा या परिवर्तन का विचार मन में आ सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन फाइनेंस से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। योग और ध्यान से थकान व तनाव कम होगा।
मूलांक 8
आज मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर सफलता मिलने के संकेत हैं। कारोबार में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में सुधार और मान-सम्मान मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। परिवार में धार्मिक या शुभ कार्य हो सकते हैं और मित्रों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। भागदौड़ अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखें।
मूलांक 9
आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा। नौकरी या कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं तथा धन आगमन बढ़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जरूरतमंदों की सहायता करने का मौका मिलेगा। परिवार और अपनों का सहयोग मिलेगा, हालांकि मन में हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन क्रोध और तनाव से बचना जरूरी होगा।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान