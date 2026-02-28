Aaj Ka Ank Jyotish 28 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Jyotish 28 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। आज 28 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 28 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। आज 28 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों को अगर आज आपको बार-बार कोई संख्या दिखाई दे, तो इसे शुभ संकेत मानें। कामकाज के मामले में आज जिम्मेदारी लेने से फायदा होगा। नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। अधिकारी आपकी मेहनत नोटिस करेंगे अपने मन की बात खुलकर कहें। रिश्ते में ईमानदारी से नजदीकियां बढ़ेंगी। आर्थिक मामलों की बात करें, तो आज पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। सोच-समझकर निवेश करें। सेहत का ख्याल रखें। ज्यादा काम से थकान हो सकती है। आराम भी जरूरी है।

मूलांक 2

मूलांक 2 वालों की भावनाएं आज गहरी रहेंगी। आज चीजों को समझदारी से और ध्यान से देखें। काम में सहयोग से फायदा होगा। टीमवर्क से सफलता मिलेगी। अकेले निर्णय लेने से बचें। किसी कागज या समझौते को ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी न करें। रिश्तों में धैर्य और प्यार रखें। छोटी खुशियां रिश्तों को मजबूत करेंगे। पैसों के मामलों में कागज अच्छे से पढ़ें। सेहत के लिए के लिए आराम जरूरी है। शाम में हल्का भोजन करें।मानसिक शांति जरूरी है। पर्याप्त नींद लें।

मूलांक 3

आज मूलांक 3 वालों के लिए रचनात्मकता और खुशी का दिन है। आपके आइडिया पसंद किए जाएंगे। प्रेजेंटेशन या बातचीत में सफलता मिलेगी। हंसी-मजाक और हल्की बातचीत से रिश्ता मजबूत होगा। ज्यादा खर्च से बचें। बचत पर ध्यान दें। सेहत सामान्य रहेगी। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बनी रहेगी। आज के दिन खुश रहें, यही आपकी ताकत है।

मूलांक 4

आज धीरे-धीरे प्रगति होगी। काम में मेहनत का फल मिलेगा, भले थोड़ा समय लगे। रिश्तों में स्थिरता औ धैर्य रखें। पैसों में बचत और योजना बनाना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए योग या ध्यान करें। रात में हल्का भोजन करें, वरना पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

मूलांक 5

आज कुछ नया शुरू हो सकता है। काम में जल्दी और सही फैसले फायदेमंद रहेंगे। रिश्ते में थोड़ी नई ऊर्जा लाएं। प्यार में थोड़ा रोमांच अच्छा रहेगा। पैसों में सही समय पर फैसला लें। सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर को दिखाएं। आज बदलाव को खुशी से स्वीकार करें।

मूलांक 6

आज मूलांक 6 वालों के लिए पुरानी बातों से सीख लेने का दिन है। काम में पुराने अनुभव काम आएंगे। प्यार में पुरानी यादें रिश्ता मजबूत कर सकती हैं। पैसों में पिछली गलतियों से सीखें। स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक सोच छोड़ें। अतीत से सीखें और आगे बढ़ें।

मूलांक 7

आज मन को शांत रखने का दिन है। काम में जरूरी चीजों पर ध्यान दें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। प्यार में माफी और समझदारी रखें। पैसों में सादगी अपनाएं। साधारण और सुरक्षित निवेश बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग करें। इसके अलावा हल्की सैर लाभकारी होगी। नई शुरुआत का समय है, ऐसे में मन को साफ रखें।

मूलांक 8

मूलांक 8 वालों को आज छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। काम में योजना ध्यान से देखें। प्यार में छोटे इशारे भी मायने रखेंगे। पैसों में कागज ध्यान से पढ़ें। सेहत के लिए शरीर के संकेत समझें। किसी भी तरह की लापरवाही न करें। कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से परामर्श लें।

मूलांक 9

आज मूलांक 9 वालों के भीतर दया, समझदारी और संवेदनशीलता बढ़ेगी। काम में रचनात्मकता से पहचान मिलेगी। प्यार में छोटी बातों का ध्यान रखें। पैसों में सोच-समझकर निर्णय लें। सेहत के लिए शांत दिनचर्या रखें। छोटी बातें भी बड़ा असर डालती हैं।