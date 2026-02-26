Aaj Ka Ank Jyotish 26 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish 26 february: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 होगा। आज 26 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 26 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 होगा। आज 26 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन काफी खास रहने वाला है। आप अक्सर खुद पर उपलब्धि हासिल करने का दबाव डालते हैं, लेकिन आज ऐसा ना करें। अपने इरादों को अपनी खुशी से मार्गदर्शित होने दें। कार्यस्थल पर ऐसे कामों के लिए समय निकालें जो आपके भीतर उत्साह और जीवन शक्ति भरें, सिर्फ वे नहीं जिन्हें पूरा करके टिक कर दिया जाए। रिश्तों में, सही लोगों के साथ दिल की बातें शेयर करें, इससे सुकून मिलता है। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो खर्चों पर ध्यान दें। आप जीवन का आनंद लेने के लिए बने हैं। सेहत सामान्य रहेगा। योग से दिन की शुरुआत करें।

मूलांक 2

मूलांक 2 वाले आज शांति के साथ काम करें। आपको किसी चीज को साबित करने या जबरदस्ती पाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरल और शांत उपस्थिति ही काफी है। रिश्तों में, एक मधुर शब्द या छोटा सा स्नेहपूर्ण कार्य लंबी बातचीत से अधिक प्रभावी हो सकता है। आर्थिक मामलों में बड़े कदमों के बजाय छोटे और सरल उपायों पर ध्यान दें। सेहत का ख्याल रखें। पानी खूब पिएं।

मूलांक 3

आज मूलांक 3 वाले काफी क्रिएटिव रहने वाले हैं। पुरानी बचत आपको किसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यस्थल पर चीजें आपके अनुरूप हो सकती हैं। जीवनसाथी के सेहत पर नजर बनाए रखें। साथ ही अपने सेहत ख्याल रखें। भरपूर नींद लें और समय से उठें।

मूलांक 4

मूलांक 4 वाले आज आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बचत को प्राथमिकता दें। घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। नई पार्टनरशिप से लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मूलांक 5

आज आपके आत्मविश्वास व उत्साह में वृद्धि रहेगी। कामकाज की स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है। आर्थिक रूप से मन परेशान रह सकता है। किसी काम में सफलता मिल सकती है। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अपनों का साथ मिलेगा।

मूलांक 6

जब आप जबरदस्ती करना छोड़ते हैं, तभी स्पष्टता आती है। आप हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर आज थोड़ी देर रुकना सीखें। रिश्तों में सलाह देने से अधिक सुनने का अभ्यास करें। आर्थिक मामलों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। दबाव छोड़ दें और स्थिति को समझें। सच्चे उत्तर शांति और सहजता से आते हैं। आपका स्नेह ही आपकी ताकत है, लेकिन याद रखें कि आपको एक ही दिन में सबकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को भी शांति और धैर्य दें।

मूलांक 7

मूलांक 7 वालों को आज स्वयं से जुड़ने का दिन है। कार्यस्थल पर केवल दिनचर्या नहीं, बल्कि अपने काम के अर्थ पर ध्यान दें। निजी जीवन में थोड़ी देर शांति से बैठें या नेचर के साथ समय बिताएं। आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा खर्च से बचें। बेहतर महसूस करने के लिए अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा करें जो आपको सुकून दे। सेहत का ध्यान रखें। ताजे फल और सब्जियां खाएं।

मूलांक 8

आप अक्सर जिम्मेदारियों का भारी बोझ उठाते हैं, लेकिन आज अपने आपको थोड़ा हल्का रखें। रिश्तों में सही होने से अधिक दयालु होना बेहतर है। आर्थिक मामलों का ध्यान दें। खर्चे बढ़ सकते हैं। हर बिल का हिसाब किताब रखें। सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो डॉक्टर को दिखाएं।

मूलांक 9

आज खुद को समझाने की नहीं, स्वयं से जुड़ने की जरुरत है। अपनी भावनाओं या निर्णयों को बार-बार स्पष्ट करने की कोशिश न करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी सच्चाई दिखाएंगे। कामकाज की जगह पर आत्मविश्वास से काम करें। रिश्तों में कम बोलें, लेकिन सच बोलें। आर्थिक मामलों में वही निर्णय लें जो भीतर से सही लगे।