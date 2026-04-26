Aaj Ka Ank Jyotish 26 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 26 अप्रैल 2026 है और दिन रविवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 8 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है।
Aaj Ka Ank Jyotish 26 April 2026, आज का अंक राशिफल: आज 26 अप्रैल 2026 है और दिन रविवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 8 होगा। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
आज आपको इंतजार करने से ज्यादा खुद पहल करने का मन करेगा। अगर कोई काम लंबे समय से अटका है, तो आप उसे सीधे तरीके से पूरा करने का निर्णय ले सकते हैं। दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपना काम खत्म करने से राहत मिलेगी। आज किया गया एक मजबूत कदम उम्मीद से ज्यादा फायदा देगा।
मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। माहौल और लोगों का व्यवहार आपके मूड को जल्दी प्रभावित करेगा। इसलिए सही लोगों और जगह का चुनाव जरूरी होगा। ज्यादा बहस या भावनात्मक तनाव से दूर रहें। थोड़ा अकेले समय बिताना या शांत माहौल में रहना आपको बेहतर महसूस कराएगा।
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
आज का दिन हल्का और सकारात्मक रहेगा। आप खुलकर बात करेंगे, तेजी से सोचेंगे और नई चीजों में रुचि लेंगे। कम्युनिकेशन, लिखने-पढ़ने या सिखाने से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। बस हर नए विचार को तुरंत जिम्मेदारी न बनाएं। ऊर्जा बनाए रखें, लेकिन उसे बिखरने न दें।
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)
आज का दिन स्थिर और संतुलित रहेगा। किसी एक जरूरी काम को अच्छे से पूरा करने पर संतुष्टि मिलेगी। काम, दिनचर्या या घर के किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए अच्छा समय है। जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे, दिन उतना ही आसान लगेगा।
मूलांक 5 (5, 14, 23)
आज का दिन थोड़ा अनिश्चित हो सकता है, लेकिन सकारात्मक तरीके से। अचानक कुछ नया आपके सामने आ सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। बिना प्लान के भी दिन अच्छा जा सकता है, लेकिन लापरवाही से बचें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में काम बढ़ा सकता है।
मूलांक 6 (6, 15, 24)
आज आप अपनी भावनाओं और सीमाओं को बेहतर समझ पाएंगे। आपको साफ दिखेगा कि कहां आप सहज हैं और कहां जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। काम और घर दोनों जगह चीजों को सरल रखें। अच्छा खाना, आरामदायक माहौल या किसी से खुलकर बात करना आपके मूड को बेहतर बनाएगा।
मूलांक 7 (7, 16, 25)
आज आपकी समझ और अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। आप बिना किसी के बताए चीजों को गहराई से समझ पाएंगे। थोड़ा समय अकेले बिताना और शांति में रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। बस इतना ध्यान रखें कि आप खुद को इतना अलग न कर लें कि लोग गलत समझने लगें।
मूलांक 8 (8, 17, 26)
आज आपका ध्यान काम, पैसे और जिम्मेदारियों पर रहेगा। आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से संभालेंगे। आपका सोच आज ज्यादा व्यावहारिक रहेगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। बस दूसरों से बात करते समय अपने लहजे पर ध्यान दें, ताकि गलतफहमी न हो।
मूलांक 9 (9, 18, 27)
आज आप थोड़ा अंदर की ओर ध्यान देंगे। ज्यादा सोचेंगे और सतही बातों में रुचि कम होगी। यह अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। पुराने विचार या यादें आ सकती हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा महत्व न दें। संगीत, प्रार्थना या शांत समय बिताना आपको संतुलित रखेगा।
डॉ. मधु कोटिया
(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, टैरो रीडर, अंक ज्योतिषी)
ईमेल: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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