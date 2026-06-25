Aaj ka Ank Jyotish: 25 जून को मूलांक 1-9 के लिए कैसा रहेगा दिन , यहां पढ़ें
mulank horoscope 25 June 2026:Numerology Horoscope Today: आज 25 जून 2026 का दिन अंक ज्योतिष में खास है। यहां आप अपने मूलांक से अपना भविष् जान सकते हैं।
Numerology Horoscope Today: आज 25 जून 2026 का दिन अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक के लिए अच्छा और कुछ के लिए शानदार रहेगा। आप मेंटली अच्छा फील करेंगे। कुछ सावधानियां भी यहां बताई गई हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए
मूलांक -1
आज आपका कोई सपना साकार हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा और परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों का साथ मिलेगा।
मूलांक -2
आज सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी की ओर से सरप्राइज मिलने की उम्मीद है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सरकारी तंत्र से भरपूर सहयोग मिलेगा।
मूलांक -3
आज आपको अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। आपके कटु वचन किसी अपने को ठेस पहुंचा सकते हैं। कामकाज में व्यस्तता रहेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं।
मूलांक-4
आज आपको ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बहस या वाद-विवाद से बचना चाहिए। उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें, वरना नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। आज आय से ज्यादा व्यय हो सकता है, जिससे आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य का सपोर्ट मिलने से मानसिक राहत मिलेगी।
मूलांक-5
आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम में मन लगेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी स्पष्ट सोच और राय करियर से जुड़े नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के नए मार्ग खुलेंगे, जिनका आप भरपूर फायदा उठाएंगे।
मूलांक-6
आज आप दिल की बात सुन सकत हैं, लेकिन हर किसी को आप अपना नहीं कह सकते हैं, इसके लिए खास ध्यान रखें। आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन पैसों की भी कमी नहीं रेहगी। आज मानसिक तौर पर परेशान दिखेंगे, मन का असर शरीर पर दिख सकता है। किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण मन खराब रहेगा।
मूलांक-7
रिश्तों में इस समय आपको इमोशनली थोड़ा कम रखना है, कोशिश करें कि दिल से नहीं दिमाग से काम लें। आप आज ऑफिस में छाए रहेंगे। पैसों आपका पानी की तरह बह रहा है, इसलिए आपको अने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। हेल्थ का खास ध्यान रखें, थोड़ी स्ट्रेचिंग आपको संभाल सकती है।
मूलांक-8
रिश्तों में आप सही हैं, लेकिन जैसे रूखेपन से आफ बात करते हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए इस मामले में थोड़ा ध्यान रखें। ऑफिस में सभी साथियों के साथ मिलकर काम करें। मन भी थोड़ा उदास रहेगा। आपका खर्च भी बढ़ रहा है।
मूलांक -9
रिश्तों में इस समय घुमाकर बात नहीं करनी है। अगर मन में कोई बात है तो उसे सामने रखें। रिश्तेदारी में किसी से पैसा ना लें। आपको आज मानसिक तौर पर थोड़ा आराम करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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