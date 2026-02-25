Aaj Ka Ank Jyotish 25 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish 25 february 2026: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 होगा। आज 25 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 25 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व है। मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 होगा। आज 25 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

मूलांक 1 वाले जातक आज बहुत मजबूत और पॉजिटिव महसूस करेंगे। कामकाज में प्रगति होगी। प्रोफेशनल लाइफ में नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। आपकी बातों का असर होगा और लोग आपकी लीडरशिप को सराहेंगे। नए आइडिया पर काम करना सही रहेगा, लेकिन अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो सीनियर्स की सलाह लें। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, अचानक धन लाभ भी संभव है। सेहत पर ध्यान दें और बाहर का खाना अवॉइड करें। आज कोई नया प्लान शुरू करने के लिए दिन उत्तम है।

मूलांक 2

मूलांक 2 वाले जातक आज थोड़े इमोशनल रह सकते हैं। काम में तेजी रहेगी, जिससे दबाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप धैर्य और अपने भरोसे पर काम अच्छे ठंग से निपटा सकते हैं। किसी करीबी से दिल की बात होगी और रिश्तों में सुधार के योग हैं। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन रिजल्ट अच्छे आएंगे। किसी भी विवाद या बहस से दूर रहें। दूसरों की बात सुनें और सहयोग दें। नींद पूरी करें और खान-पान संतुलित रखें। शाम तक मन शांत हो जाएगा।

मूलांक 3

मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन बहुत शुभ और भाग्यशाली है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में नई दिशा खुलेगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। दिमाग में नए विचार आएंगे। कामकाज की तारीफ होगी। धन लाभ के संकेत मजबूत हैं। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स और नौकरी बदलने की सोच रहे लोग खास फायदा उठा सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 4

मूलांक 4 वाले जातक आज मेहनत और अनुशासन पर ध्यान दें। लंबे समय के लिए प्लानिंग करने का अच्छा समय है। काम में स्थिरता बनाए रखें। किसी भी जल्दबाजी से बचें। ऑफिस या पढ़ाई में फोकस रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई प्लान टल सकता है, लेकिन धैर्य रखें। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी। सेहत पर ध्यान दें। सादा शाकाहारी भोजन खाएं, पर्याप्त पानी पिएं। सुबह वॉक से पूरे दिन अलग एनर्जी महसूस कर सकेंगे।

मूलांक 5

मूलांक 5 वाले आज बदलाव और नई शुरुआत के अवसर पाएंगे। यात्रा, नई चीजें सीखना या एक्सपेरिमेंट करने का दिन अच्छा है। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। अचानक कोई नया मौका आ सकता है, सोच-समझकर निर्णय लें। खर्चों पर कंट्रोल रखें। दिन काफी डायनामिक और फायदेमंद रहेगा। ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें। रिश्तों की बात करें, तो जो आपने अपनों से वादा किया है, उसे निभाएं। पर बड़े वादों से बचें। परिवार में बातें खुलकर साझा करें।

मूलांक 6

मूलांक 6 वाले जातक आज रिश्तों में मिठास महसूस करेंगे। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी। परिवार में शांति और खुशियां रहेंगी। धन लाभ भी संभव है और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। क्रिएटिव कामों में मन लगेगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं। सेहत सामान्य रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

मूलांक 7

मूलांक 7 वाले आज खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। गहराई से सोचने और खुद को समझने का दिन है। रिसर्च, पढ़ाई या स्पिरिचुअल कामों में लाभ मिलेगा। कुछ नए काम के बारे में सोच रहे हैं, तो आज नई दिशा मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखें। शाम को थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है। समय पर सोने की कोशिश करें। दिन शांत और विचारपूर्ण रहेगा।

मूलांक 8

मूलांक 8 वालों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। काम में मेहनत और अनुशासन जरूरी होगा। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें। ऑफिस या बिजनेस में प्लानिंग से फायदा होगा। धैर्य रखें, मेहनत रंग लाएगी। सुबह मेडिटेशन करें। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा।

मूलांक 9

मूलांक 9 वाले आज बहुत ऊर्जावान और डायनामिक रहेंगे। पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग बड़ी प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर दोनों में फायदा मिलेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें। सेहत का ख्याल रखें। दिन तेज और सफल रहेगा।