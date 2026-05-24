Aaj Ka Ank Jyotish 24 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 24 मई 2026, रविवार है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 6 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
Aaj Ka Ank 24 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 के बीच होता है। हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, और इसी आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, धन, रिश्तों, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। आज 24 मई 2026, रविवार है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 6 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1
आपके आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन काम में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार या करियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, पर पिता की सेहत और खर्चों पर ध्यान दें। अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें।
मूलांक 2
आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है और भावनाएं भी प्रभावित रह सकती हैं। पुराने विचार या यादें मन को विचलित कर सकती हैं। धीरे-धीरे मानसिक संतुलन बनेगा। करीबी लोगों की मदद करें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें।
मूलांक 3
आज संचार और अभिव्यक्ति में आप मजबूत रहेंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में सम्मान मिलेगा। हालांकि कभी-कभी निराशा या क्रोध से बचना जरूरी होगा। रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा दिन है।
मूलांक 4
आज आप योजनाओं और व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देंगे। कामकाज में स्थिरता रहेगी और बड़े निर्णय लेने का अवसर मिल सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा या नए काम की योजना बन सकती है।
मूलांक 5
आज काम में व्यस्तता और बदलाव दोनों रहेंगे। अचानक यात्रा या नए अवसर मिल सकते हैं। कई विकल्प सामने आने से थोड़ी उलझन हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें। आय में सुधार के संकेत हैं लेकिन खर्च भी रहेंगे।
मूलांक 6
आज पारिवारिक जीवन और रिश्तों में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी करीबी की मदद कर सकते हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी और कला या संगीत से जुड़ाव मन को सुकून देगा।
मूलांक 7
आज आप आत्मचिंतन और गहरी सोच में रह सकते हैं। पुराने अनुभव या यादें मन में आ सकती हैं। एकांत में समय बिताना लाभदायक रहेगा। किसी पुराने मित्र से बातचीत हो सकती है, जिससे मन हल्का होगा।
मूलांक 8
आज दिन मिलाजुला रहेगा। काम में नियंत्रण और व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे और सफलता भी मिलेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। धैर्य से काम लें, क्योंकि जिम्मेदारियां अधिक रह सकती हैं।
मूलांक 9
आज भावनाएं तेज रह सकती हैं और पुराने अनुभव दोबारा सामने आ सकते हैं। गुस्से से बचें और निर्णय सोच-समझकर लें। सही दिशा में ऊर्जा लगाने से अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान