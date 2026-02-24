Aaj Ka Ank Jyotish 24 February: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए 24 फरवरी का दिन? पढ़ें अंक राशिफल

24 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 6 की भावनात्मक स्थिरता और जिम्मेदारी की ऊर्जा लेकर आया है। यह अंक परिवार, रिश्तों और काम में तालमेल बनाने की प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का राशिफल।

24 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 6 की भावनात्मक स्थिरता और जिम्मेदारी की ऊर्जा लेकर आया है। यह अंक परिवार, रिश्तों और काम में तालमेल बनाने की प्रेरणा देता है। वहीं भाग्यांक 9 उदारता, क्षमा और पुरानी बातों से मुक्ति का संदेश लाता है। आज पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, लेकिन इन्हें शालीनता से सुलझाने से मन हल्का होगा और नए रास्ते खुलेंगे। यदि आप भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखें, तो दिन सुखद और फलदायी रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का फल।

मूलांक 1: सभी के साथ चलने का है दिन (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग) आज कार्यक्षेत्र में गुस्सा या सख्ती दिखाने की बजाय सबके साथ मिलकर काम करें। इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने से मन थोड़ा भारी हो सकता है, इसलिए सेहत और खाने-पीने का खास ख्याल रखें। रिश्तों में अपनी बात मनवाने की बजाय प्यार और नरमी से पेश आएं, इससे कड़वाहट दूर होगी। आज की सीख: सच्चा नेतृत्व करुणा और समझ से ही संभव है।

मूलांक 2: सूझबूझ से सुलझेगी बड़ी उलझन (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपकी अपनी पसंद का रहेगा। दफ्तर में आप अपनी सूझबूझ से बड़ी से बड़ी उलझन चुटकियों में सुलझा लेंगे। मन को शांत रखने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। अपनों से दिल की बात साझा करें, पुरानी दूरियां मिटेंगी। रिश्तों में कोई अनबन चल रही थी तो आज उसे प्यार से सुलझाने का मौका है। आज की सीख: हीलिंग की शुरुआत ईमानदार बातचीत से होती है।

मूलांक 3: नए आइडियाज पर करें काम (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग) आज मन में आने वाले नए आइडियाज को सिर्फ सोचें नहीं, उन पर काम शुरू करने का समय है। फालतू खर्चों से खुद को बचाएं और अच्छी सेहत के लिए सोने-खाने का समय न बिगाड़ें। रिश्तों में ऐसा कोई वादा न करें जिसे पूरा करना आपके बस में न हो। सादगी से पेश आना आज आपके लिए बेहतर रहेगा। आज की सीख: जिम्मेदारी रचनात्मकता को निखारती है।

मूलांक 4: जरूरी काम पूरे करने का है दिन (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग) आज जीवन में अच्छा ठहराव और सुकून रहेगा। अगर कोई कागजी काम रुका है या पैसों का हिसाब-किताब करना चाहते हैं तो आज का समय सही है। बड़़े फैसले आज लेंगे तो भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। शरीर में सुस्ती या जकड़न लगे तो हल्की कसरत करें। दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी बातों में नरमी रखें। आज की सीख: सहजता से काम करना जीवन की नींव मजबूत बनाता है।

मूलांक 5: जल्दबाजी में न करें निवेश (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग) आज माहौल की गंभीरता थोड़ी बेचैनी दे सकती है, इसलिए धैर्य रखें। पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पुराने निवेशों को दोबारा परखें, जल्दबाजी न करें। मन की शांति के लिए मोबाइल से दूरी बनाएं। घर-परिवार में जरूरी मुद्दे पर जिम्मेदारी से अपनी राय रखें। आज की सीख: अनुशासन के भीतर ही सच्ची आजादी छिपी है।

मूलांक 6: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा मान-सम्मान (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग) आज का दिन आपके नाम रहेगा। काम में आपकी अहमियत बढ़ेगी और मान-सम्मान मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें और तनाव से ज्यादा खाने की आदत पर लगाम लगाएं। प्यार के लिहाज से दिन बहुत बढ़िया है, रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। अपनों के साथ बिताया वक्त यादों में बस जाएगा। आज की सीख: दूसरों का ख्याल रखने के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।

मूलांक 7: रिसर्च के लिए दिन अनुकूल (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग) आज मन भीड़ से दूर अकेले काम करने का होगा। किसी चीज की गहराई से जांच या रिसर्च करने के लिए दिन अनुकूल है। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। दिमाग शांत रखने के लिए ध्यान या डायरी में मन की बातें लिखें। थोड़ा 'मी-टाइम' चाहिए तो घरवालों को प्यार से समझाएं। आज की सीख: मौन से मन की स्पष्टता मिलती है।

मूलांक 9: मेहनत से पूरा करेंगे बड़ा कार्य (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग) आज मेहनत से कोई बड़ा अधूरा काम पूरा होगा। काम में भावनाओं को आड़े न आने दें। भागदौड़ के बीच शरीर की सुनें और आराम लें। पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका है। दूसरों को माफ करें, मन का बोझ हल्का होगा। आज की सीख: अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है।

आज का दिन भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारी का है। अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं।