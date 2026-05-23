Aaj Ka Ank Jyotish 23 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 23 मई 2026, शनिवार है। यह दिन शनि देव को समर्पित होता है। शनि देव न्याय और कर्म के देवता कहे जाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 5 माना जाएगा। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
Aaj Ka Ank 23 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 के बीच होता है। हर मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, और इसी आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, धन, रिश्तों, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। आज 23 मई 2026, शनिवार है। यह दिन शनि देव को समर्पित होता है। शनि देव न्याय और कर्म के देवता कहे जाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज जिन लोगों का जन्मदिन है, उनका मूलांक 5 माना जाएगा। यह दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संकेत और अवसर लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि आज आपके लिए दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1
आज बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। परिवार और काम से जुड़े कुछ जरूरी फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। पुराने प्लान या प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लोग आपसे सलाह की उम्मीद रखेंगे, इसलिए अपने विचार साफ रखें।
मूलांक 2
आज मन में कई भावनाएं चल सकती हैं और शुरुआत में काम धीमे रह सकते हैं। किसी करीबी से मन की बात शेयर करने से राहत मिलेगी। नई शुरुआत और नए विचार आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। हर चीज खुद संभालने की बजाय दूसरों की राय को भी महत्व दें।
मूलांक 3
आज आपकी बातचीत और सोच लोगों को प्रभावित करेगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए नई चीजें सीखना और अनुभवी लोगों से सलाह लेना लाभ देगा। कोई रचनात्मक विचार भविष्य में फायदा पहुंचा सकता है। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा।
मूलांक 4
आज आप अधूरे काम पूरे करने और योजनाओं को व्यवस्थित करने में लगे रहेंगे। नई चीजें ट्राई करने से आपको नई खुशी और अवसर मिल सकते हैं। अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता का आधार बनेगा। छोटी-छोटी उपलब्धियां भी संतोष देंगी।
मूलांक 5
आज बदलाव और नई जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा या नए लोगों से मुलाकात होने के योग हैं। कई विकल्प सामने आ सकते हैं, इसलिए उलझने की बजाय समझदारी से निर्णय लें। स्वास्थ्य के लिए शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाएं।
मूलांक 6
आज रिश्तों और सेहत दोनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। घर का माहौल शांत रहेगा और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। अगर किसी नियम या स्थिति से असहमत हैं, तो सही तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करें।
मूलांक 7
आज आप अपने जीवन और पुराने अनुभवों को लेकर गहराई से सोच सकते हैं। मानसिक शांति के लिए पुरानी कड़वी बातों को पीछे छोड़ने की कोशिश करें। आध्यात्मिक या निजी अनुभव आपको नई समझ दे सकते हैं। किसी खास सवाल का जवाब भी मिल सकता है।
मूलांक 8
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और काम का दबाव भी रहेगा। कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत आपको अच्छे परिणाम दिलाएंगे। खर्चों को लेकर सावधान रहें और हर काम ध्यान से करें। पार्टनर के साथ समय बिताना रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा।
मूलांक 9
आज ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों मजबूत रहेंगे। अधूरे काम पूरे हो सकते हैं और किसी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। चुनौतियां आपको और मजबूत बनाएंगी। गुस्से या जल्दबाजी से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भागदौड़ के बीच खुद को फिट रखें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान