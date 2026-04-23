Aaj Ka Ank Jyotish 23 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 23 अप्रैल 2026 है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 23 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। हर मूलांक का अपना खास महत्व होता है और हर मूलांक पर उसके ग्रह स्वामी का प्रभाव भी पड़ता है, जो जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। आज 23 अप्रैल 2026 है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
आज कुछ स्थितियां आपके लिए थोड़ी उलझन भरी हो सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे की योजना पर ध्यान दें। नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, जहां आपकी नेतृत्व क्षमता आपको सफलता दिला सकती है। परिवार के साथ समय बिताना मानसिक सुकून देगा।
मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
आज आप आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन से भरपूर रहेंगे। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना आसान होगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और करीबी लोगों का साथ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में भी सफलता के योग हैं।
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
आज आपकी योजनाएं थोड़ी बदल सकती हैं, जिससे मन में निराशा आ सकती है। लेकिन यही बदलाव आपको नई दिशा भी दे सकता है। आपकी रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित करेगी। धैर्य रखें और अपने प्रयास जारी रखें, सफलता धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएगी।
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)
आज का दिन अपनी उपलब्धियों को याद करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का है। कुछ काम धीमे जरूर होंगे, लेकिन आपके प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। मेहनत और अनुशासन से आप अच्छे परिणाम हासिल करेंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
मूलांक 5 (5, 14, 23)
आज अचानक मिलने वाले अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिना ज्यादा अपेक्षा के किए गए काम बेहतर परिणाम देंगे। नए लोगों से मुलाकात और बदलाव के योग हैं। हालांकि, मानसिक संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें।
मूलांक 6 (6, 15, 24)
आज आपको अपनी रचनात्मकता और सोच को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। परिवार और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात मन को खुश कर सकती है। नए प्रयोग करने और अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए दिन अनुकूल है।
मूलांक 7 (7, 16, 25)
आज का दिन आत्मचिंतन और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं और दूसरों को माफ करने की कोशिश करें। इससे आपको अंदरूनी सुकून मिलेगा। किसी पुराने मुद्दे को नए नजरिए से समझने का मौका मिल सकता है।
मूलांक 8 (8, 17, 26)
आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। आपके विचार ही आपको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने काम में अनुशासन रखें। मेहनत का परिणाम आपको संतुष्टि देगा, भले ही थोड़ा समय लगे।
मूलांक 9 (9, 18, 27)
आज ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए ठोस योजना बनाएं। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान