Aaj Ka Ank Jyotish 22 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish: आज 22 अप्रैल 2026 है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 22 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। हर मूलांक का अपना खास महत्व होता है और हर मूलांक पर उसके ग्रह स्वामी का प्रभाव भी पड़ता है, जो जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। आज 22 अप्रैल 2026 है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
आज का दिन आपके लिए संतुलित और सकारात्मक रहने वाला है। रचनात्मक काम जैसे पेंटिंग या दोस्तों के साथ समय बिताना आपको खुशी देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में आत्मविश्वास के साथ काम करें, सफलता मिलेगी।
मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
आज बदलाव और नए अवसरों का दिन है। अचानक मिलने वाले मौके आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। करियर और बिजनेस में तरक्की के योग हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी।
मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
आज काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना लाभदायक रहेगा। अहंकार से बचें, वरना परेशानी हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करें और सेहत का खास ध्यान रखें।
मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)
आज चुनौतियों को स्वीकार करने का दिन है। आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना होगी। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। क्वालिटी पर ध्यान दें और परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
मूलांक 5 (5, 14, 23)
आज भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, खासकर निवेश से फायदा हो सकता है। बाहर के खाने से परहेज करें और फालतू खर्च से बचें। परिवार के साथ खुशहाल समय बितेगा।
मूलांक 6 (6, 15, 24)
आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें। बिजनेस में नए ऑफर मिल सकते हैं, पर पैसों के मामले में सावधानी जरूरी है। परिवार में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और खुलकर बातचीत करें।
मूलांक 7 (7, 16, 25)
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति या दोस्त की सलाह आपके काम आ सकती है। अहंकार से बचें और निवेश सोच-समझकर करें। अपने मन की शांति के लिए पसंदीदा काम जरूर करें।
मूलांक 8 (8, 17, 26)
आज कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन नए लोगों से मुलाकात और अवसर भी मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, पैसा अटक सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी क्षमता पर भरोसा करें।
मूलांक 9 (9, 18, 27)
आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं और धन लाभ भी संभव है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नए प्लान बनाते समय नियमों और अनुशासन का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान