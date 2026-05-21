Aaj Ka Ank Jyotish 21 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish: आज 21 मई 2026, गुरुवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 3 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

Aaj Ka Ank 21 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज 21 मई 2026, गुरुवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 3 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1 आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और सीनियर अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य या प्रोजेक्ट में सफलता के संकेत हैं। व्यवसाय में नई योजनाएं शुरू करने का अच्छा समय है और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि अहंकार से बचना जरूरी है, क्योंकि यही आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकता है। सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा बनी रहेगी और व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलेंगे।

मूलांक 2 आज का दिन भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कला, संगीत, लेखन और डिजाइन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ जातकों को जीवनसाथी से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। नए विचारों और प्रोजेक्ट्स में निवेश के अवसर बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझदारी जरूरी है। किसी महिला सहयोगी से सहायता मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें। बाहर के खाने को अवॉइड करें।

मूलांक 3 आज शिक्षा, सलाह और प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में सम्मान और समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह समय ज्ञानवर्धक रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें। धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी संभव है।

मूलांक 4 आज का दिन सावधानी और संयम की मांग कर रहा है। कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें क्योंकि लाभ और हानि दोनों संभव हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव या वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें। विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर विशेषकर पेट या तनाव संबंधी परेशानी संभव है। धैर्य और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी।

मूलांक 5 आज का दिन यात्रा, संचार और नए संपर्कों के लिए अनुकूल रहेगा। मार्केटिंग, आईटी, सेल्स या मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट और साझेदारी के अवसर मिल सकते हैं, हालांकि निवेश में सावधानी जरूरी है। कार्यभार अधिक रहेगा और समय प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में हल्की थकान या सर्दी-जुकाम संभव है। लचीलापन और उत्साह आपकी ताकत रहेगा।

मूलांक 6 आज का दिन प्रेम, सौंदर्य, रचनात्मकता और सामाजिक सौहार्द से भरा रहेगा। कला, फैशन, मनोरंजन और होटल क्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आर्थिक रूप से लाभ होगा, लेकिन विलासिता पर खर्च भी संभव है। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अपने शौक और रुचियों को समय दें। बैंकिंग या वित्तीय कार्यों में सावधानी जरूरी है। दिन में हल्का उतार-चढ़ाव रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 7 आज का दिन आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण और गहन सोच के लिए उपयुक्त है। शोध, योग, ध्यान और परामर्श से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। निर्णय लेने में आपकी अंतर्दृष्टि मजबूत रहेगी। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखना होगा, क्योंकि विचारों में मतभेद संभव है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से बचें। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। मानसिक संतुलन और शांति आज सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 8 आज मेहनत और जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, लेकिन यही भविष्य की मजबूती भी बनाएगा। कार्यक्षेत्र में पुराने कार्यों का परिणाम मिल सकता है और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। तकनीकी, सेवा और न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में हल्का तनाव संभव है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन जरूरी है। स्वास्थ्य में जोड़ों या हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखें।

मूलांक 9 आज का दिन ऊर्जा, साहस और प्रतिस्पर्धा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आप उन्हें उत्साह से निभाएंगे। सेना, पुलिस, खेल या संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में सफलता के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में गुस्से या कठोरता से बचें। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहें। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।