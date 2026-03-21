Aaj Ka Ank Jyotish 21 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish 21 march 2026: आज 21 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 21 march 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 21 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1 आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे। कामकाज में आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने के मौके मिल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक अच्छी योजना बनाकर चलें। सेहत अच्छी रहेगी, बस बेवजह का तनाव लेकर सिर भारी न करें। रिश्तों में अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। जल्दबाजी में या बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न लें।

मूलांक 2 आज आसपास की भागदौड़ से थोड़े परेशान हो सकते हैं। घबराने के बजाय समझदारी से स्थितियों को संभालें। जहां जरूरी हो, अपनी बात मजबूती से रखें। मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें। अपनों के साथ की कमी खल सकती है। अपनी बात प्यार से कहें। दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का हो जाएगा। छोटी बातों को दिल पर न लें। आपकी शांति ही बाहर की दुनिया में तालमेल बिठाती है।

मूलांक 3 आज दिमाग में नए-नए विचार आएंगे। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने या प्रेरित करने का दिन है। बस अपनी बातें पूरी तैयारी से रखें। भावनाओं में उतार-चढ़ाव से थोड़ी थकान हो सकती है। मन लगने वाले काम करें। रिश्तों में ईमानदारी रखें। गंभीर मुद्दों पर जल्दबाजी ना करें। अपना ध्यान यहां-वहां ना भटकने दें।

मूलांक 4 आज जो काम हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। प्लानिंग आसान रहेगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है - खुशी से स्वीकार करें। ज्यादा काम से थकान हो सकती है - आराम भी जरूरी है। मन की चिंताओं को अपनों से साझा करें। किसी के लिए भी बुराई ना रखें। किसी भी चीज को लेकर खुद को जिद्दी ना बनने दें। मजबूती सफल बनाती है, सहजता सबका प्यारा बनाती है।

मूलांक 5 आज फोकस्ड होकर काम निपटाने का दिन है। पुराने काम पूरे करें। अचानक कोई मौका लग सकता है - उसे परखकर हाथ बढ़ाएं। मन की बेचैनी कम करने के लिए सैर या व्यायाम करें। बोलते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरा फैसला ना लें। आजादी का मजा जिम्मेदारी भरे फैसलों से आता है।

मूलांक 6 आज दूसरों की मदद में खुशी महसूस करेंगे। सहकर्मियों का साथ दें, लेकिन खुद के काम पीछे ना छोड़ें। सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में अपनों को बताएं वे कितने खास हैं। दूसरों की परेशानी का बोझ ना उठाएं। खुद का ख्याल रखें, तभी दूसरों का रख पाएंगे।

मूलांक 7 आज अकेले बैठकर सोचने का दिन है। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन बड़ा फैसला टालें। ध्यान से शांति मिलेगी। परिवार को प्यार से समझाएं। आपका ज्ञान ही सही रास्ता दिखाता है। अपने सगे-संबंधियों से संपर्क पूरी तरह बंद ना कर दें।

मूलांक 8 आज जिम्मेदारी निभाने का दिन है। पैसों की योजना में सफलता मिलेगी। तनाव ना लें। आज के दिन गुस्से में किसी को भी तीखा जवाब ना दें। ईमानदारी से मिली ताकत सबसे मजबूत होती है।

मूलांक 9 आज नए लक्ष्य के लिए उत्साहित रहेंगे। समाज सेवा में भूमिका मिल सकती है। भावनाओं पर काबू रखें। पुरानी शिकायतें भूलकर माफ करें। भावनाओं के आवेग में गलत कदम ना उठाएं। करुणा और साहस से दिलों पर राज होता है। सेहत का ध्यान रखें। दिनचर्या को संयमित रखें।