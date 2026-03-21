Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Aaj Ka Ank Jyotish 21 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Mar 21, 2026 08:50 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share

aaj ka ank jyotish 21 march 2026: आज 21 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 21 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Jyotish 21 march 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 21 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करेंगे। कामकाज में आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने के मौके मिल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक अच्छी योजना बनाकर चलें। सेहत अच्छी रहेगी, बस बेवजह का तनाव लेकर सिर भारी न करें। रिश्तों में अपनी बात थोपने के बजाय दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। जल्दबाजी में या बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न लें।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: इन तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान रहते हैं शनि देव

मूलांक 2

आज आसपास की भागदौड़ से थोड़े परेशान हो सकते हैं। घबराने के बजाय समझदारी से स्थितियों को संभालें। जहां जरूरी हो, अपनी बात मजबूती से रखें। मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें। अपनों के साथ की कमी खल सकती है। अपनी बात प्यार से कहें। दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का हो जाएगा। छोटी बातों को दिल पर न लें। आपकी शांति ही बाहर की दुनिया में तालमेल बिठाती है।

मूलांक 3

आज दिमाग में नए-नए विचार आएंगे। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने या प्रेरित करने का दिन है। बस अपनी बातें पूरी तैयारी से रखें। भावनाओं में उतार-चढ़ाव से थोड़ी थकान हो सकती है। मन लगने वाले काम करें। रिश्तों में ईमानदारी रखें। गंभीर मुद्दों पर जल्दबाजी ना करें। अपना ध्यान यहां-वहां ना भटकने दें।

मूलांक 4

आज जो काम हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। प्लानिंग आसान रहेगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है - खुशी से स्वीकार करें। ज्यादा काम से थकान हो सकती है - आराम भी जरूरी है। मन की चिंताओं को अपनों से साझा करें। किसी के लिए भी बुराई ना रखें। किसी भी चीज को लेकर खुद को जिद्दी ना बनने दें। मजबूती सफल बनाती है, सहजता सबका प्यारा बनाती है।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: इन तारीख को जन्मे लोगों को किस्मत देती है भरपूर साथ

मूलांक 5

आज फोकस्ड होकर काम निपटाने का दिन है। पुराने काम पूरे करें। अचानक कोई मौका लग सकता है - उसे परखकर हाथ बढ़ाएं। मन की बेचैनी कम करने के लिए सैर या व्यायाम करें। बोलते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरा फैसला ना लें। आजादी का मजा जिम्मेदारी भरे फैसलों से आता है।

मूलांक 6

आज दूसरों की मदद में खुशी महसूस करेंगे। सहकर्मियों का साथ दें, लेकिन खुद के काम पीछे ना छोड़ें। सेहत का ध्यान रखें। रिश्तों में अपनों को बताएं वे कितने खास हैं। दूसरों की परेशानी का बोझ ना उठाएं। खुद का ख्याल रखें, तभी दूसरों का रख पाएंगे।

मूलांक 7

आज अकेले बैठकर सोचने का दिन है। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन बड़ा फैसला टालें। ध्यान से शांति मिलेगी। परिवार को प्यार से समझाएं। आपका ज्ञान ही सही रास्ता दिखाता है। अपने सगे-संबंधियों से संपर्क पूरी तरह बंद ना कर दें।

मूलांक 8

आज जिम्मेदारी निभाने का दिन है। पैसों की योजना में सफलता मिलेगी। तनाव ना लें। आज के दिन गुस्से में किसी को भी तीखा जवाब ना दें। ईमानदारी से मिली ताकत सबसे मजबूत होती है।

मूलांक 9

आज नए लक्ष्य के लिए उत्साहित रहेंगे। समाज सेवा में भूमिका मिल सकती है। भावनाओं पर काबू रखें। पुरानी शिकायतें भूलकर माफ करें। भावनाओं के आवेग में गलत कदम ना उठाएं। करुणा और साहस से दिलों पर राज होता है। सेहत का ध्यान रखें। दिनचर्या को संयमित रखें।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं इस मूलांक के लोग, रईसी में कटती

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
aaj ka ank jyotish
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने