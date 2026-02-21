Aaj Ka Ank Jyotish 21 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Jyotish 21 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है।

Aaj Ka Ank Jyotish 21 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 होगा। आज 21 फरवरी 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

आज का दिन मूलांक 1 के जातकों के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। ऐसे में आज का दिन काफी उत्साहित बीतेगा। नए विचार आएंगे। काम में सकारात्मकता रहेगी। कामकाज में प्रगति रहेगी। आर्थिक स्थिति पर ध्यान रखने की जरुरत है। लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। कार्यों में मन लगा रहेगा। अपनी ऊर्जा को जरूरी कामों में लगाएं। आज का माहौल एकाग्रता बढ़ाने वाला है, इसलिए अपने लक्ष्यों पर साफ दिशा तय करें। आज की गई मेहनत भविष्य की सफलता की नींव बनेगी। अनावश्यक बातों को छोड़कर समझदारी से आगे बढ़ें। अपनी क्षमता पर संदेह न करें। आज की मेहनत आगे और उत्साह देगी। सेहत सामान्य रहेगी। रिश्तों को समय दें। साथ ही रिश्तों में अहंकार से बचें। जो भी बात हो दिल से कहें। दूसरों की बातें सुनें।

मूलांक 2

आज आपके लिए दिन सही साबित होगा। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पहले से समझना जरूरी नहीं है। गहरी सांस लें। आपको याद दिला दें कि अभी भले ही पूरी तस्वीर साफ ना हो, लेकिन उज्जवल भविष्य के लिए आपका रास्ता बन रहा है। छोटे-छोटे कदमों पर भरोसा रखें। काम पर इस समय जो कर सकते हैं, वही करें। सभी रिजल्ट पॉजिटिव आए, ऐसा जरूरी नहीं है। रिश्तों में खुले रहें, हर जवाब जानने की जरूरत नहीं है। अनिश्चित समय में भी आपका दिल मजबूत रहेगा। डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सेहत पर ध्यान दें, भावनात्मक होकर ज्यादा सोचने से बचें। अपने आप को शांत रखें। भरपूर नींद लें, पर्याप्त पानी पिएं।

मूलांक 3

आज अपनी बात बिना झिझक कहें। आज शांति बनाए रखने के लिए चुप रहने का दिन नहीं है। आपकी आवाज मायने रखती है और आपकी जरूरतें सुनी जानी चाहिए। काम पर यदि कुछ गलत लगे या आपके विचार महत्वपूर्ण हों, तो साफ-साफ कहें। सोशल लाइफ में असहजता से बचने के लिए अपनी भावनाएं न छुपाएं। आपके अंदर नेचुरल चमक है, जो सच बोलने से और बढ़ती है। जोर से नहीं, बस सच्चे बनें। सेहत का ध्यान रखें। ताजे फल और साकाहारी भोजन ग्रहण करें।

मूलांक 4

जिससे आप बच रहे हैं, वही आज आपका ध्यान चाहता है। उस काम या भावना पर ध्यान दें जिसे आप टालते आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी काम को देर तक लंबित रखना ठीक नहीं है, उसे समय से पूरा करें। मन के अंदर भी जो दबा रखा है, उसे स्वीकार करें। आपकी ताकत भागने में नहीं, सामना करने में है। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, बोझ हल्का होने लगता है। खुद पर भरोसा रखें, शुरुआत करते ही चीजें आसान लगेंगी। सेहत का ध्यान रखें। कोई पुराना घाव उभर सकता है, डॉक्टर की सलाह लें।

मूलांक 5

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज सिर्फ होना ही काफी है, खुद को साबित करने या किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। इस पल में रहें और जो महसूस हो, उसे स्वीकार करें। किसी भी कार्य को सहजता और धैर्य के साथ करें। एक्स्ट्रा मेहनत करके खुद को साबित करने की कोशिश न करें। निजी जीवन में आपकी ऊर्जा ही काफी है। आपका आकर्षण तब सबसे ज्यादा चमकता है जब आप अपने असली रूप में होते हैं। आज कुछ पाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं। सेहत का ध्यान रखें।

मूलांक 6

आज तनाव लेने की जरूरत नहीं तनाव नहीं है। आज अपनी ऊर्जा के अनुसार चलें। आज कई चीजें आपको दबाव में निर्णय लेने को उकसा सकती हैं। बोलने से पहले एक सांस लें। काम को अपनी गति से करें। घर में सिर्फ अपराधबोध के कारण कुछ न करें। इस बात का ख्याल रखें कि कि क्या स्वाभाविक लगता है और क्या जबरदस्ती है। शांत मन से काम करेंगे तो सब बेहतर होगा। आपके अंदर देखभाल करने की भावना है, लेकिन अपना संतुलन बनाए रखें। सेहत का ख्याल रखें। ऑयली फूड से बचें।

मूलांक 7

आज अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। तेज भावनाएं तुरंत प्रतिक्रिया देने को कह सकती हैं, लेकिन आप पहले रुकें और सोचें कि ये भावनाएं कहां से आ रही हैं। क्या ये इसी पल से जुड़ी हैं या किसी पुरानी बात से? काम पर जवाब देने से पहले ठहरें। रिश्तों में सतह के नीचे देखें। परिवार को समय दें। आपका मन गहरा और समझदार है, इसलिए दिल को भी थोड़ा समय दें। शांति में अपने विचारों को देखकर आप नया रास्ता चुन सकते हैं। मेडिटेशन करें और हल्की सैर से शरीर एक्टिव रहेगा।

मूलांक 8

अपनी शांति की रक्षा करें जैसे वह बहुत कीमती हो। आपकी उपस्थिति मजबूत है, पर आज धीमा चलना बेहतर है। काम पर स्पष्ट सीमाएं तय करें और एक्ट्रा जिम्मेदारियां न लें। प्राइवेट जीवन में उन लोगों या बातों से दूरी रखें जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं। आज खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आराम और शांति भी आगे बढ़ने जितने ही जरूरी हैं। जब आप अपनी शांति बचाते हैं, तो अपनी ताकत बचाते हैं।

मूलांक 9

आज खुद को नजरअंदाज न करें। आपने बहुत कुछ संभाला है, लेकिन अब थोड़ा रुकने की जरूरत है। काम के बीच छोटा सा विराम लें और मन साफ करें। पर्सनल लाइफ में हर किसी के लिए सब कुछ बनने का दबाव छोड़ दें। आपने अभी के लिए काफी किया है। आज सिर्फ पांच मिनट की शांति भी मन बदल सकती है। खुद को नया शुरू करने का मौका दें। आराम करना हार मानना नहीं, बल्कि खुद को फिर से मजबूत बनाना है। क्रोध से बचने की जरूरत है। सेहत का ध्यान रखें।