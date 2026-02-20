Aaj Ka Ank Jyotish 20 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए 20 फरवरी का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अंक राशिफल
20 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 2 के प्रभाव में है। यह संख्या रचनात्मकता, सामाजिक जुड़ाव, संवाद और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। आज कई मूलांकों के लिए बातचीत, समझदारी और दूसरों से जुड़ने का दिन है।
20 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 2 के प्रभाव में है। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है, जो भावनाओं, संवेदनशीलता, तालमेल और मन की गहराई का प्रतीक है। यह संख्या रचनात्मकता, सामाजिक जुड़ाव, संवाद और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। आज कई मूलांकों के लिए बातचीत, समझदारी और दूसरों से जुड़ने का दिन है। कुछ के लिए पुरानी बातों को सुलझाने का मौका मिलेगा, कुछ के लिए टीमवर्क से लाभ होगा और कुछ के लिए धैर्य और शांति की जरूरत होगी। आइए मूलांक 1 से 9 तक के लिए आज का दिन देखते हैं।
मूलांक 1: टीमवर्क और संयम का दिन
आज अकेले चलने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी लीडरशिप क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन जिद या हुक्म चलाने से बचें। किसी भी योजना में दूसरों की राय जरूर लें। काम का बोझ ज्यादा न उठाएं और थोड़ा आराम जरूर करें। अपनों की भावनाओं को समझें, हो सकता है कि आज किसी को सिर्फ आपका साथ चाहिए हो।
मूलांक 2: मन की बात और माफ करने का दिन
आज आपकी भावनाएं बहुत मजबूत रहेंगी। किसी पुरानी बात या दुख को अपनों से खुलकर साझा करने का दिन है। ऑफिस में बातचीत से कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। दूसरों को माफ कर देने से आपका मन बहुत हल्का और शांत हो जाएगा। नकारात्मक बातों या बहस से दूर रहें। अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहें।
मूलांक 3: मधुर वाणी और नई योजनाओं का दिन
आज आपकी बातें बहुत असरदार रहेंगी। लिखने, बोलने या मीटिंग्स से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। पुराने अधूरे कामों को पूरा करने पर फोकस करें। भावनाओं में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए मन को शांत रखने के लिए अपनी पसंद का कोई काम करें। रिश्तों में ईमानदारी रखें और गंभीर मुद्दों पर विनम्रता से बात करें।
मूलांक 4: काम के तरीके में बदलाव का दिन
आज पैसों के हिसाब-किताब और प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है। पुराने तौर-तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाने का समय है। ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए आराम भी जरूरी है। मन की चिंताओं को अपनों से साझा करें। किसी के लिए भी बुराई या मैल न रखें। फालतू का मानसिक बोझ हटाने से ही स्थिरता आएगी।
मूलांक 5: नए संपर्क और सावधानी का दिन
आज नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और बातचीत से फायदा होगा। लेकिन कोई बड़ा फैसला लेते समय भावनाओं में न बहें। मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए व्यायाम या ताजी हवा में टहलें। रिश्तों में गुस्से से बचें। पुरानी बातों का बोझ छोड़कर ही आप आजाद महसूस करेंगे।
मूलांक 6: सेवा और खुद की देखभाल का दिन
आज आप दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे रहेंगे। सहकर्मियों या अपनों का साथ दें, लेकिन उनकी परेशानियों का बोझ खुद पर न लें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। रिश्तों में छोटी-छोटी कोशिशें बहुत असरदार साबित होंगी। अपनों को बताएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। खुद की जरूरतों को भी न भूलें।
मूलांक 7: गहराई से सोचने और शांति का दिन
आज अकेले बैठकर गहराई से सोचने का समय है। भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। थोड़ा समय ध्यान या डायरी में मन की बातें लिखने में बिताएं। परिवार को यह बात प्यार से समझाएं कि आपको थोड़ा अकेलापन चाहिए। खामोशी से ही कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं।
मूलांक 8: ईमानदारी और सादगी से लाभ का दिन
आज पिछले कामों का फल मिलने वाला है। पैसों या अधिकार से जुड़े मामलों में पूरी ईमानदारी रखें। किसी पुराने रिश्ते का अंत सहजता से स्वीकार करें। तनाव को हावी न होने दें। अपनों से प्यार भरी बातें करें। किसी बहस या सत्ता संघर्ष से दूर रहें। विनम्रता और सादगी आपकी असली ताकत है।
मूलांक 9: लगन और माफ करने का दिन
आज आप जो भी काम करेंगे, उसे पूरे दिल से करेंगे। पुराने प्रोजेक्ट का पूरा होना खुशी देगा। मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना या ध्यान करें। पुरानी शिकायतों को दिल से निकालें और सबको माफ करें। सबकी मदद करें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हर अंत नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आता है।
आज का दिन भावनात्मक संतुलन, समझदारी और दूसरों से जुड़ने का है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, असली शक्ति आपके कर्मों में है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष