Aaj Ka Ank Jyotish 2 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
Aaj Ka Ank Jyotish: आज 2 मई 2026 है और दिन शनिवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है।
Aaj Ka Ank 2 May 2026, आज का अंक राशिफल: आज 2 मई 2026 है और दिन शनिवार। अंक ज्योतिष भविष्यफल के अनुसार आज जिनका जन्मदिन है, उनका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इसलिए ये काफी इमोशनल होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
आज आपको अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत महसूस हो सकती है। आपको समझ आएगा कि कहां आपका समय बेकार जा रहा है और कहां आप सिर्फ तनाव से बचने के लिए “हाँ” बोल रहे हैं। साफ बोलें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रिश्तों में भी ईमानदार रहें, लेकिन सुस्त नहीं।
शुभ रंग: ब्रिक ऑरेंज
शुभ अंक: 28
मूलांक 2
आज आप अंदर से शांत लेकिन गहरे महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करने का मन नहीं होगा। कम लेकिन सच्ची बातचीत ज्यादा अच्छी लगेगी। जो बात आपको परेशान कर रही थी, आज उसे बेहतर समझ पाएंगे।
शुभ रंग: शेल पिंक
शुभ अंक: 34
मूलांक 3
आज आपका मूड हल्का और मजेदार रह सकता है। कुछ नया करने या बदलाव लाने का मन होगा। कोई अच्छी खबर या मुलाकात दिन को खास बना सकती है। लिखने, बोलने या क्रिएटिव काम के लिए अच्छा समय है। बस बार-बार काम न बदलें।
शुभ रंग: मैंगो ऑरेंज
शुभ अंक : 11
मूलांक 4
आज का दिन शांत तरीके से काम पूरा करने वाला है। कोई लंबित काम आज निपटाना अच्छा रहेगा। आप दूसरों की लापरवाही से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन खुद का संतुलन बनाए रखें।
शुभ रंग: सीडर ब्राउन
शुभ अंक: 22
मूलांक 5
आज कोई छोटा सरप्राइज आपका दिन बेहतर बना सकता है। प्लान बदल भी जाए तो फायदा हो सकता है। बस जल्दी में कोई फैसला न लें। रिश्तों में भी सरल और साफ बात करें।
शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
शुभ अंक: 39
मूलांक 6
आज आपको आराम ज्यादा जरूरी लग सकता है, और यह सही भी है। अगर थकान है तो थोड़ा धीमा चलें। अपने आसपास का माहौल शांत और साफ रखें। थोड़ी शांति या आराम आपका मूड बेहतर कर देगा।
शुभ रंग: ब्लश बेज
शुभ अंक: 16
मूलांक 7
आज आपकी समझ तेज रहेगी। आप बिना ज्यादा बात के ही स्थिति या लोगों को समझ सकते हैं। जो महसूस हो रहा है उस पर भरोसा रखें, लेकिन तुरंत कुछ बोलने की जल्दबाजी न करें।
शुभ रंग: स्टॉर्म ग्रे
शुभ अंक: 25
मूलांक 8
आज आप काम या पैसों से जुड़ी चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहेंगे। दिन इसके लिए अच्छा है। बस बात करते समय ध्यान रखें कि आपकी बात का तरीका कठोर न लगे।
शुभ रंग: ब्रॉन्ज रेड
शुभ अंक: 43
मूलांक 9
आज बाहर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर आप गहराई से सोच सकते हैं। यह आपको सही और गलत में फर्क समझने में मदद करेगा। पुरानी भावनाओं को ज्यादा पकड़कर न रखें। थोड़ा समय शांति या क्रिएटिव काम के लिए निकालें।
शुभ रंग: लैवेंडर ग्रे
शुभ अंक: 19
डॉ. मधु कोटिया
(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्टटैरो रीडर, अंक ज्योतिषी)
ईमेल: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
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