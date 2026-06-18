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मूलांक-9 अंक ज्योतिष 18 जून: आज मंगल बढ़ा सकता है एक्शन, पैसों के मामले में इमोशनल ना हों

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka mulank 9 Bhavishyafal:अपने मन की तीव्रता को दिशा दें, तभी दिन आपके पक्ष में काम करेगा। बिना सोचे बोलना या मान लेना उलझन बढ़ा सकता है।

मूलांक-9 अंक ज्योतिष 18 जून: आज मंगल बढ़ा सकता है एक्शन, पैसों के मामले में इमोशनल ना हों

भीतर कुछ बातें बहुत तेजी से असर कर सकती हैं। किसी की बात, कोई पुरानी याद या अचानक बना दबाव आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकता है। यही वह जगह है जहां संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। मंगल आपके अंक का स्वामी है, इसलिए हिम्मत और एक्शन तो रहेगा, पर उसी के साथ तैश भी जल्दी आ सकता है। 18 जून 2026 का मूलांक 9 इस आग को और बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर ठहरकर देखने की सीख देता है। हर बात का जवाब उसी पल देना जरूरी नहीं है।

मूलांक-9 लवलाइफ

दिल की बात गहरी होगी, पर यही गहराई कभी कभी बात को जरूरत से ज्यादा भारी बना देती है। पार्टनर की चुप्पी को तुरंत बेरुखी न समझें। घर में भी किसी के लहजे से मन दुख सकता है, लेकिन जवाब उसी ताप में दिया तो दूरी बढ़ सकती है। मंगल आपको साफ बोलना सिखाता है, पर रिश्तों में साफ बात और कठोर बात एक जैसी नहीं होती। जो कहना है, उसे थोड़ा थामकर कहें। भावनाएं सच्ची रहें, पर फैसला केवल उसी पल के मूड से न लें। इससे भरोसा बचा रहेगा।

मूलांक-9 करियर

कामकाज में ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप चीजें आगे बढ़ाना चाहेंगे। फिर भी ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में किसी की धीमी चाल आपको चिढ़ा सकती है। मीटिंग में या किसी डिस्कशन में अपनी बात जोर से रखने का मन होगा, लेकिन असर वही बात करेगी जो साफ और ठोस हो। स्टूडेंट्स को भी यह लग सकता है कि दिमाग तेज चल रहा है, पर फोकस बार बार भटक रहा है। ऐसे में एक समय में एक ही काम लें। 18 जून का मूलांक 9 आपको आगे धकेलेगाा, मगर भाग्यांक 7 याद दिलाता है कि गहराई से सोचना भी उतना ही जरूरी है। एक्शन और ऑब्सर्वेशन का साथ रखें।

मूलांक 9 धन

बैंक, पेमेंट या ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई छोटा मामला मन खींच सकता है। मैसेज देर से आए, एंट्री साफ न दिखे या किसी रकम को लेकर शक बने तो पहले जांच करें। भावनात्मक प्रतिक्रिया यहां नुकसान कर सकती है। किसी से तीखी बात करने से पहले बैंक ऐप, रसीद या स्टेटमेंट फिर से देख लें। मंगल की तेज ऊर्जा पैसे के मामले में जल्द नतीजा चाहती है, पर इस समय ठंडे दिमाग से किया गया फॉलो अप ज्यादा ठीक रहेगा। छोटी गड़बड़ी को बड़ा विवाद न बनने दें।

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मूलांक

शरीर में गर्मी, बेचैनी या सिर के आसपास भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर जब मन दबा हुआ हो। बहुत देर तक बैठे रहें तो चिड़चिड़ापन और बढ़ सकता है। दो तीन बार चेहरा धो लें, थोड़ी खुली हवा लें और पानी धीरे धीरे पिएं। अगर मन भरा हो तो तुरंत किसी पर उतारने के बजाय पांच मिनट अकेले चलना बेहतर रहेगा। इससे सोच सीधी होगी।

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शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी

शुभ दिशा: दक्षिण

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर किसी पर शक न करें। पेमेंट अटकने पर तैश में कॉल या मैसेज न भेजें। भावुक होकर पुरानी बात बीच में लाना नुकसान कर सकता है।

आज की सलाह: ठहरकर बोलेंगे तो आपका असर बहस से ज्यादा रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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