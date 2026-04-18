Aaj Ka Ank Jyotish 18 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish 18 April 2026: आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
Aaj Ka Ank Jyotish 18 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज 18 अप्रैल 2026 है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। हर मूलांक का अपना खास महत्व होता है और हर मूलांक पर उसके ग्रह स्वामी का प्रभाव भी पड़ता है, जो जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
आज आपका मन समय बर्बाद करने का नहीं करेगा। जो काम काफी समय से रुका है, उसे खत्म करने का मन करेगा। यह अच्छा है, बस जल्दबाजी न दिखाएं। काम में गुस्से से ज्यादा आपका फोकस काम आएगा। निजी मामलों में भी कम बोलकर साफ बात करना बेहतर रहेगा।
लकी कलर: सिंदूरी
लकी नंबर: 16
मूलांक 2
आज आपका मन ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने का नहीं करेगा। हर बात समझाने का भी मन नहीं होगा, और यह ठीक है। दिन को सरल रखें। अगर कोई अजीब व्यवहार करे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कुछ बातें समय के साथ खुद ठीक हो जाती हैं।
लकी कलर: हल्का बेज
लकी नंबर: 29
मूलांक 3
आज दिन हल्का और अच्छा लग सकता है। कोई बातचीत, मैसेज या मौका आपका दिन बेहतर बना सकता है। आप आज अच्छी तरह बात रख पाएंगे। बस हर चीज के लिए “हाँ” मत कहिए। अपने लिए भी थोड़ा समय रखें।
लकी कलर: हनी येलो
लकी नंबर: 8
मूलांक 4
आज छोटे-छोटे काम पूरे करने का अच्छा दिन है। जो काम रुका है, उसे खत्म करें—शुरू करने के बाद आसान लगेगा। आप दूसरों से ज्यादा स्थिर रहेंगे। बस सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें।
लकी कलर: स्लेट ग्रीन
लकी नंबर: 34
मूलांक 5
आज चीजें प्लान के अनुसार न भी चलें, फिर भी दिन खराब नहीं होगा। कुछ बदलाव हो सकते हैं। आप उन्हें संभाल लेंगे, बस जल्दी-जल्दी फैसले न लें। रिश्तों में भी साफ बात रखें, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है।
लकी कलर: सी ग्रीन
लकी नंबर: 12
मूलांक 6
आज आपको शांति ज्यादा पसंद आएगी। ज्यादा शोर या उलझन आपको थका सकती है। सबको खुश रखने की कोशिश न करें। काम तब बेहतर होगा जब आप दूसरों का बोझ उठाना बंद करेंगे।
लकी कलर: डस्टी रोज
लकी नंबर: 21
मूलांक 7
आज ज्यादा बोलने से बेहतर है थोड़ा शांत रहना। बिना ज्यादा पूछे भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। बस इतना दूर न हो जाएं कि लोग गलत समझें। थोड़ा स्पेस लें, लेकिन पूरी तरह अलग न हों।
लकी कलर: चारकोल ब्लू
लकी नंबर: 30
मूलांक 8
आज आप काम और पैसों को लेकर गंभीर रहेंगे। जरूरी काम पूरे करने और सही फैसले लेने के लिए अच्छा दिन है। बस बात करते समय थोड़ा नरम रहें, वरना लोग आपको नाराज समझ सकते हैं।
लकी कलर: कॉपर
लकी नंबर: 17
मूलांक 9
आज आप थोड़ा भावुक और सोच में डूबे रह सकते हैं। पुरानी यादें या भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा पकड़कर न रखें। थोड़ी शांति, संगीत या लिखना आपको बेहतर महसूस कराएगा।
लकी कलर: मल्बरी
लकी नंबर: 25
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान