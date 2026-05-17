Aaj Ka Ank Jyotish 17 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
Aaj Ka Ank Jyotish: आज 17 मई 2026, रविवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 8 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है।
Aaj Ka Ank 17 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज 17 मई 2026, रविवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 8 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 1
आज आप किसी मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहेंगे। ध्यान रखें कि उसे ज्यादा गंभीर न बनाएं। कभी-कभी छोटा कदम ही काफी होता है। काम में सबकी सहमति का इंतजार न करें, जो स्पष्ट है उससे शुरुआत करें। निजी जीवन में छोटी बात को बड़ा मुद्दा न बनाएं।
मूलांक 2
आज मन थोड़ा भरा-भरा लग सकता है, लेकिन आप कारण बताना नहीं चाहेंगे, जो आपके लिए ठीक भी है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको थकाएं नहीं। परिवार की कोई छोटी जिम्मेदारी आ सकती है, उसे शांत तरीके से निभाएं। अगर मूड ठीक न हो, तो रोजमर्रा के छोटे काम करें, आप बेहतर महसूस करेंगे।
मूलांक 3
आज साधारण काम करते हुए कोई अच्छा विचार आ सकता है, उसे नजरअंदाज न करें और लिख लें। काम में बोलने से पहले खुद स्पष्ट हो जाएं। छात्रों और लेखकों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। निजी मामलों में छोटी बातचीत को ज्यादा लंबा न खींचें।
मूलांक 4
आज आपका ध्यान किसी ऐसे काम पर जा सकता है जिसे आप टालते आ रहे थे। यह कोई बड़ी समस्या नहीं, बस बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। आसान काम से शुरुआत करें। काम में चीजों को व्यवस्थित रखें, नहीं तो मेहनत दोहरानी पड़ सकती है। परिवार में किसी को बार-बार समझाने पर चिड़चिड़ापन न दिखाएं।
मूलांक 5
आज आप रोजमर्रा से थोड़ा अलग कुछ करने का मन बना सकते हैं। छोटा बदलाव अच्छा रहेगा, लेकिन दिन को उलझन भरा न बनाएं। अगर योजना बदलती है, तो आसानी से स्वीकार करें। काम में एक जरूरी चीज पर ध्यान दें। निजी जीवन में जल्दबाजी में जवाब देने से बचें, सोचकर बोलें।
मूलांक 6
आज कोई करीबी व्यक्ति आपसे समझदारी और सहानुभूति की उम्मीद कर सकता है। सलाह देने की बजाय सामान्य व्यवहार रखें। अगर आप थके हैं तो इसे स्वीकार करें। घर में शांति के छोटे पल सुकून देंगे। प्रेम संबंधों में तुलना करने से बचें।
मूलांक 7
आज आप आसपास की चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, जो अच्छा है, लेकिन हर बात का मतलब निकालने से बचें। कुछ बातें सामान्य होती हैं। काम में जरूरी चीजों पर ध्यान दें। निजी जीवन में थोड़ी दूरी ठीक है, लेकिन संवाद बनाए रखें ताकि गलतफहमी न हो।
मूलांक 8
आज किसी जिम्मेदारी या काम में धैर्य रखने की जरूरत है। जल्दी करने की बजाय धीरे और सही तरीके से करें। पैसों से जुड़े मामलों में भावनाओं में आकर फैसला न लें, पहले सही स्थिति समझें। निजी जीवन में आदेश देने जैसा व्यवहार न रखें, सामान्य तरीके से बात करें।
मूलांक 9
आज आप किसी लंबे समय से टाले हुए काम को पूरा करने का मन बना सकते हैं। इसे भावनात्मक न बनाएं, बस एक साफ कदम उठाएं। नए काम शुरू करने से पहले पुराने काम पर ध्यान दें। निजी जीवन में अपराधबोध से नहीं, बल्कि साफ और सरल तरीके के साथ बात करें।
डॉ. मधु कोटिया
(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट)
ईमेल: madhukotiya@gmail.com
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान