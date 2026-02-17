Hindustan Hindi News
Aaj Ka Ank Jyotish 17 February: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए आज का दिन? पढ़िए अंक राशिफल

Feb 17, 2026
17 फरवरी 2026 का दिन मूलांकों के लिए मिश्रित ऊर्जा लेकर आया है। आज का दिन धैर्य, संतुलन और सही समय पर निर्णय लेने का है। कुछ मूलांकों के लिए यह प्रगति और नए अवसरों का दिन है, जबकि कुछ के लिए भावनाओं पर नियंत्रण और सावधानी रखने का। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक आज का दिन कैसा रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 17 February: कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए आज का दिन? पढ़िए अंक राशिफल

17 फरवरी 2026 का दिन मूलांकों के लिए मिश्रित ऊर्जा लेकर आया है। आज का दिन धैर्य, संतुलन और सही समय पर निर्णय लेने का है। कुछ मूलांकों के लिए यह प्रगति और नए अवसरों का दिन है, जबकि कुछ के लिए भावनाओं पर नियंत्रण और सावधानी रखने का। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक 1: नई शुरुआत और साहस का दिन

1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। आज आपमें कुछ नया करने की तीव्र इच्छा जागेगी। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें आज गति आने के संकेत हैं। नेतृत्व करने या फैसला लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें - जो पुरानी आदतें या सोच आपको पीछे खींच रही थीं, उन्हें आज ही छोड़ने की कोशिश करें। गुस्से या जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। परिवार या साथी से बात करके मन हल्का करें।

मूलांक 2: भावनात्मक सफाई और समझौते का दिन

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। आज आपकी भावनाएं थोड़ी उथल-पुथल में रह सकती हैं। पुरानी किसी बात या किसी व्यक्ति से जुड़ी यादें सतह पर आ सकती हैं। यह दिन उन बातों को खत्म करने या माफ करने का है। रिश्तों में समझौता और स्पष्ट संवाद से बहुत फायदा होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद करने से आपका मन शांत रहेगा। खुद को ज्यादा सोचने से बचाएं और शाम को थोड़ा बाहर घूम आएं।

मूलांक 3: रचनात्मकता और सामाजिक जुड़ाव का दिन

3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। आज आपकी क्रिएटिव एनर्जी चरम पर रहेगी। कोई पुराना आइडिया या प्रोजेक्ट अचानक आगे बढ़ सकता है। सामाजिक दायरे में आपकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने से बहुत अच्छा लगेगा। धन के मामले में आज कोई छोटा-मोटा लाभ या अप्रत्याशित मदद मिल सकती है। ज्यादा खर्च करने की इच्छा पर काबू रखें।

मूलांक 4: व्यवस्था और अंतिम स्पर्श का दिन

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। आज आप पुराने कामों को अंतिम रूप देने या अधूरे काम पूरे करने में लगे रहेंगे। कोई लंबे समय से चल रहा प्रोजेक्ट या घरेलू काम आज खत्म हो सकता है। धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें। पैसों के मामले में आज कोई बड़ा फैसला न लें। शाम को थोड़ा आराम या परिवार के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5: बदलाव और नई संभावनाओं का दिन

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। आज आपके लिए कुछ नया होने वाला है। कोई अप्रत्याशित कॉल, मैसेज या मुलाकात नए रास्ते खोल सकती है। यात्रा या नई जगह जाने के योग हैं। बातचीत में आप बहुत प्रभावशाली रहेंगे। पैसों को लेकर आज सतर्क रहें - कोई जोखिम भरा निवेश न करें। दिन बहुत डायनामिक और रोचक रहेगा।

मूलांक 6: जिम्मेदारी और देखभाल का दिन

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। आज आप परिवार या किसी करीबी की जिम्मेदारी ज्यादा महसूस करेंगे। किसी की मदद करने या समस्या सुलझाने में समय लगेगा। रिश्तों में आज आपका सहानुभूति वाला पक्ष सबसे आगे रहेगा। ऑफिस में भी दूसरों की मदद करने से आपका सम्मान बढ़ेगा। खुद की देखभाल न भूलें - थोड़ा आराम जरूरी है।

मूलांक 7: अंतर्दृष्टि और शांति का दिन

7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। आज आपका मन बहुत गहराई में जाएगा। कोई पुरानी बात या सवाल जिसका जवाब लंबे समय से ढूंढ रहे थे, आज अचानक समझ आ सकता है। आध्यात्मिक कार्य, ध्यान या किताब पढ़ने में मन लगेगा। भीड़-भाड़ से दूर रहें। शाम को अकेले समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा।

मूलांक 8: मेहनत का फल और स्थिरता का दिन

8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। आज आपकी मेहनत का फल दिखने वाला है। जो काम लंबे समय से कर रहे थे, उसमें आज सफलता या सराहना मिल सकती है। पैसों के मामले में भी दिन ठीक-ठाक रहेगा। ऑफिस में कोई अच्छी खबर या प्रमोशन का संकेत है। धैर्य बनाए रखें। दिन मेहनत और स्थिरता से भरा रहेगा।

मूलांक 9: उदारता और समापन का दिन

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। आज आप दूसरों की मदद करने या कोई पुरानी बात खत्म करने में लगे रहेंगे। कोई लंबे समय से चली आ रही परेशानी या रिश्ते का मुद्दा सुलझ सकता है। सामाजिक कार्य या दान-पुण्य में मन लगेगा। भावनात्मक रूप से आज आप बहुत उदार महसूस करेंगे। दिन समापन और नई शुरुआत का मिश्रण रहेगा।

आज का दिन हर मूलांक के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष सिर्फ संकेत है, असली शक्ति आपके कर्म और नीयत में है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

