Aaj Ka Ank Jyotish 16 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

aaj ka ank jyotish: आज 16 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 7 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है।

Aaj Ka Ank 16 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज 16 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 7 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1 आज आप किसी एक बात को गंभीरता से लेना चाहेंगे, लेकिन इसे लेकर अपना मूड ज्यादा भारी न बनाएं। ठोस कदम उठाना ठीक है, पर ज्यादा दबाव चीजों को उलझा सकता है। काम में जरूरी चीजों को पहले करें और बाकी छोटी बातों को छोड़ दें। निजी जीवन में सभी लोग आपकी गति से नहीं चलेंगे, इसे समझें।

मूलांक 2 आज कोई बात आपको व्यक्तिगत लग सकती है, जबकि सामने वाले का ऐसा इरादा नहीं होगा। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें। ऐसा काम करें जो आपको स्थिर रखे। परिवार में किसी को आपकी सामान्य और नरम प्रतिक्रिया की जरूरत हो सकती है। दिन को जितना हो सके शांत रखें, ज्यादा भावनात्मक बातचीत थका सकती है।

मूलांक 3 आज आप किसी रुकी हुई बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। इसे आसान रखें, ज्यादा सोच-विचार न करें। काम में आपके विचार तभी पसंद आएंगे जब आप उन्हें साफ और सीधे तरीके से रखें। छात्रों को नया शुरू करने की बजाय पुराना दोहराना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में हल्की और सच्ची बात करना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 4 आज कोई छोटी जिम्मेदारी आएगी, जिसे ध्यान से संभालना होगा। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरा फोकस चाहिए। काम को बिखरे तरीके से न करें। घर में व्यवस्था, मरम्मत या प्लानिंग से जुड़ा काम हो सकता है। जितना संभव हो उतना करें, खुद को ज्यादा न थकाएं। निजी मामलों में बातों को व्यावहारिक रखें।

मूलांक 5 आज आप रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ करना चाहेंगे, जो ठीक है। लेकिन सिर्फ मूड के कारण जरूरी कामों को न बिगाड़ें। छोटी सैर, नया काम या नई बातचीत आपको अच्छा महसूस करा सकती है। काम में एक साथ बहुत सारी चीजें न करें। निजी जीवन में अस्पष्ट बातें न कहें, लोग आपकी बातों को गंभीरता से ले सकते हैं।

मूलांक 6 आज आपका ध्यान छोटी खुशियों और अपने लोगों पर रहेगा। कोई आपसे सलाह नहीं, बल्कि अपनापन चाहता है—उसे दें। घर में जो कमी है उस पर नहीं, जो अच्छा है उस पर ध्यान दें। प्यार के मामलों में तुलना न करें। छोटा सा इशारा भी ज्यादा मायने रखता है। दिल को हल्का रखें।

मूलांक 7 आज आपके विचार शांत और धीरे चलेंगे। किसी बात को समझने में समय लगेगा, और यह ठीक है। काम में सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा न करें, खुद भी जांच लें। निजी जीवन में आपको थोड़ी दूरी चाहिए हो सकती है, लेकिन इसे गुस्से जैसा न दिखाएं। एक छोटा सामान्य जवाब भी गलतफहमी से बचा सकता है।

मूलांक 8 आज आपको किसी लंबे समय से जुड़े विषय पर सोचने की जरूरत है—जैसे काम, पैसा या करियर। सिर्फ आज के दबाव में फैसला न लें, थोड़ा आगे की भी सोचें। काम में आपकी मेहनत का तुरंत असर न दिखे, फिर भी वह गिनी जा रही है। निजी जीवन में काम का तनाव हर बात में न लाएं।

मूलांक 9 आज आप किसी पुराने विचार या चिंता से थोड़ा दूर जाना चाहेंगे। उसे जबरदस्ती खत्म करने की जरूरत नहीं, बस आज उसे ज्यादा महत्व न दें। अपने समय को किसी उपयोगी काम में लगाएं। काम में वही करें जो पूरा हो सके। निजी जीवन में पुरानी बातों को फिर से मुद्दा न बनाएं।

डॉ. मधु कोटिया

(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर)