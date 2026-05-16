Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aaj Ka Ank Jyotish 16 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share

aaj ka ank jyotish: आज 16 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 7 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है।

Aaj Ka Ank Jyotish 16 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank 16 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज 16 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 7 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

मूलांक 1

आज आप किसी एक बात को गंभीरता से लेना चाहेंगे, लेकिन इसे लेकर अपना मूड ज्यादा भारी न बनाएं। ठोस कदम उठाना ठीक है, पर ज्यादा दबाव चीजों को उलझा सकता है। काम में जरूरी चीजों को पहले करें और बाकी छोटी बातों को छोड़ दें। निजी जीवन में सभी लोग आपकी गति से नहीं चलेंगे, इसे समझें।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: मूलांक 6 वाले करें ये उपाय, शुक्र ग्रह होगा मजबूत, होगी खूब तरक्की

मूलांक 2

आज कोई बात आपको व्यक्तिगत लग सकती है, जबकि सामने वाले का ऐसा इरादा नहीं होगा। छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें। ऐसा काम करें जो आपको स्थिर रखे। परिवार में किसी को आपकी सामान्य और नरम प्रतिक्रिया की जरूरत हो सकती है। दिन को जितना हो सके शांत रखें, ज्यादा भावनात्मक बातचीत थका सकती है।

मूलांक 3

आज आप किसी रुकी हुई बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। इसे आसान रखें, ज्यादा सोच-विचार न करें। काम में आपके विचार तभी पसंद आएंगे जब आप उन्हें साफ और सीधे तरीके से रखें। छात्रों को नया शुरू करने की बजाय पुराना दोहराना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में हल्की और सच्ची बात करना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 4

आज कोई छोटी जिम्मेदारी आएगी, जिसे ध्यान से संभालना होगा। यह मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरा फोकस चाहिए। काम को बिखरे तरीके से न करें। घर में व्यवस्था, मरम्मत या प्लानिंग से जुड़ा काम हो सकता है। जितना संभव हो उतना करें, खुद को ज्यादा न थकाएं। निजी मामलों में बातों को व्यावहारिक रखें।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानें खूबियां

मूलांक 5

आज आप रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ करना चाहेंगे, जो ठीक है। लेकिन सिर्फ मूड के कारण जरूरी कामों को न बिगाड़ें। छोटी सैर, नया काम या नई बातचीत आपको अच्छा महसूस करा सकती है। काम में एक साथ बहुत सारी चीजें न करें। निजी जीवन में अस्पष्ट बातें न कहें, लोग आपकी बातों को गंभीरता से ले सकते हैं।

मूलांक 6

आज आपका ध्यान छोटी खुशियों और अपने लोगों पर रहेगा। कोई आपसे सलाह नहीं, बल्कि अपनापन चाहता है—उसे दें। घर में जो कमी है उस पर नहीं, जो अच्छा है उस पर ध्यान दें। प्यार के मामलों में तुलना न करें। छोटा सा इशारा भी ज्यादा मायने रखता है। दिल को हल्का रखें।

मूलांक 7

आज आपके विचार शांत और धीरे चलेंगे। किसी बात को समझने में समय लगेगा, और यह ठीक है। काम में सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा न करें, खुद भी जांच लें। निजी जीवन में आपको थोड़ी दूरी चाहिए हो सकती है, लेकिन इसे गुस्से जैसा न दिखाएं। एक छोटा सामान्य जवाब भी गलतफहमी से बचा सकता है।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: गुस्से पर काबू करें इस मूलांक के लड़के, बनी बनाई बातें होंगी खराब

मूलांक 8

आज आपको किसी लंबे समय से जुड़े विषय पर सोचने की जरूरत है—जैसे काम, पैसा या करियर। सिर्फ आज के दबाव में फैसला न लें, थोड़ा आगे की भी सोचें। काम में आपकी मेहनत का तुरंत असर न दिखे, फिर भी वह गिनी जा रही है। निजी जीवन में काम का तनाव हर बात में न लाएं।

मूलांक 9

आज आप किसी पुराने विचार या चिंता से थोड़ा दूर जाना चाहेंगे। उसे जबरदस्ती खत्म करने की जरूरत नहीं, बस आज उसे ज्यादा महत्व न दें। अपने समय को किसी उपयोगी काम में लगाएं। काम में वही करें जो पूरा हो सके। निजी जीवन में पुरानी बातों को फिर से मुद्दा न बनाएं।

डॉ. मधु कोटिया

(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर)

ईमेल: madhukotiya@gmail.com

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Numerology aaj ka ank jyotish
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने