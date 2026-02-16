Aaj Ka Ank Jyotish 16 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए 16 फरवरी का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अंक राशिफल
16 फरवरी 2026 का दिन अंक ऊर्जा के स्तर पर काफी संतुलित और ऊर्जावान रहेगा। इस दिन कुछ मूलांकों के लिए मेहनत का फल मिलेगा, कुछ के लिए भावनात्मक संतुलन जरूरी होगा और कुछ के लिए नए अवसरों की शुरुआत होगी। आइए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन विस्तार से देखते हैं
16 फरवरी 2026 का दिन मूलांकों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। आज का अंक ज्योतिष बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह मध्यम रहेगा। जिन मूलांकों में धैर्य और संयम की कमी होगी, उन्हें थोड़ी चुनौतियां मिल सकती हैं। वहीं जिनमें संतुलन और स्पष्टता रहेगी, उनके लिए दिन लाभकारी साबित होगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक आज का दिन कैसा बीतेगा।
मूलांक 1: आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति का दिन
1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 1 के जातक आज अपने फैसलों में मजबूती महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्षमता चमकेगी। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार दिखेगा, लेकिन खर्चों में संयम जरूरी है। गुस्सा या जल्दबाजी से बचें। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें, खासकर सिर और आंखों का। आज नई शुरुआत या पुराने लक्ष्य को आगे बढ़ाने का दिन उत्तम है।
मूलांक 2: भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी
मूलांक 2 यानी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन का परीक्षण लेकर आया है। रिश्तों में मिठास रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर मन उदास हो सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर से बातचीत में धैर्य रखें। ऑफिस में कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। सेहत के मामले में नींद और पाचन पर ध्यान दें। किसी से बहस करने की बजाय चुप रहना बेहतर रहेगा। शाम को परिवार के साथ समय बिताएं।
मूलांक 3: भाग्य का साथ मिलेगा
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन सबसे अनुकूल रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम अचानक पूरा हो सकता है। शिक्षा, नौकरी या व्यापार में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। परिवार से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। नए निवेश या योजना की शुरुआत आज कर सकते हैं। उत्साह बनाए रखें।
मूलांक 4: धैर्य की परीक्षा
मूलांक 4 यानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है। ऐसे में आज आप मेहनत के साथ धैर्य से काम लें। काम में रुकावटें आएंगी, लेकिन हार न मानें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें। खर्च पर नियंत्रण रखें। शाम होते-होते स्थिति बेहतर हो जाएगी। सेहत पर ध्यान दें, हल्का भोजन और थोड़ी सैर फायदेमंद रहेगी। अनुशासन बनाए रखें।
मूलांक 5: नए अवसरों का स्वागत
5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 5 के लिए आज नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। बातचीत, मीटिंग और नेटवर्किंग से फायदा होगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या अच्छा ऑफर मिल सकता है। व्यापार में नई डील या क्लाइंट आ सकते हैं। यात्रा से लाभ होगा। आज आरपके लिए नई योजना शुरू करने का आज सबसे अच्छा दिन है।
मूलांक 6: प्रेम और सुख का दिन
मूलांक 6 यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज का दिन रिश्तों और सुख-सुविधाओं के लिए बेहद अनुकूल है। जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। क्रिएटिव काम करने वालों को सराहना मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। घर में खुशहाल माहौल बनेगा। परिवार के साथ समय बिताएं और छोटी-छोटी खुशियां मनाएं।
मूलांक 7: आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 7 के लिए आज मन थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। बड़े फैसले आज टाल दें। सेहत पर ध्यान दें, खासकर नींद और तनाव को लेकर। ध्यान या योग से बहुत लाभ मिलेगा। आज आप शांत रहें और भीतर की आवाज सुनें।
मूलांक 8: मेहनत का फल मिलेगा
मूलांक 8 वालों यानी 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों की आज जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। मेहनत का फल मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। धैर्य रखें। दिन मेहनत और स्थिरता का रहेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक रहें। शाम तक स्थिति सुधर जाएगी।
मूलांक 9: ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर दिन
9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 9 वाले आज बहुत ऊर्जावान रहेंगे। पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। सामाजिक और पारिवारिक मामलों में मान-सम्मान बढ़ेगा। शुभ कार्य या आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। दिन तेज और सफल रहेगा।
आज का दिन हर मूलांक के लिए अलग संदेश लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार दिन को सही दिशा दें। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन है, कर्म और सकारात्मक प्रयास ही असली शक्ति हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष