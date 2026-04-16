Aaj Ka Ank Jyotish 16 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
aaj ka ank jyotish 16 April 2026: आज 16 अप्रैल 2026 और दिन गुरुवार। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पढें आज का अंक ज्योतिषफल।
Aaj Ka Ank Jyotish 16 April 2026, आज का अंक राशिफल: आज 16 अप्रैल 2026 और दिन गुरुवार। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के हर एक दिन के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। हर मूलांक का अपना खास महत्व होता है और हर मूलांक पर उसके ग्रह स्वामी का प्रभाव भी पड़ता है, जो जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। आज का दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।
मूलांक 1
आज आपका मन किसी अधूरे काम को ठीक से पूरा करने का करेगा। जो काम लंबे समय से रुका है, उसे आज खत्म करना बेहतर रहेगा। शुरू करने के बाद वह उतना मुश्किल नहीं लगेगा। निजी मामलों में भी कम बोलकर साफ बात करना फायदेमंद रहेगा।
लकी रंग: स्कारलेट
लकी नंबर: 8
मूलांक 2
आज आप अंदर से थोड़ा शांत रहना चाहेंगे। ज्यादा बातें या लोगों की उम्मीदें आपको भारी लग सकती हैं, और यह ठीक है। किसी पुरानी बात के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसे बड़ा न बनाएं। अपने हिसाब से काम करें, आपको शांति ज्यादा मदद करेगी।
लकी रंग: मून व्हाइट
लकी नंबर: 3
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मूलांक 3
आज दिन थोड़ा अच्छा और हल्का लग सकता है। कोई बातचीत, मैसेज या छोटा आइडिया आपको खुश कर सकता है। आप खुलकर बात करेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें कि ज्यादा चीजों में ध्यान न बंटे।
लकी रंग: एम्बर
लकी नंबर: 6
मूलांक 4
आज आपको धीरे और सही तरीके से काम करने की जरूरत है। कोई पेंडिंग काम पूरा करने का अच्छा समय है। इससे आपको हल्का महसूस होगा। दूसरों की उलझनों में पड़ने के बजाय अपना काम सही रखें।
लकी रंग: फॉरेस्ट ग्रीन
लकी नंबर: 1
मूलांक 5
आज चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगी, लेकिन यह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। बदलाव आपके काम आ सकते हैं। बस हर बात के लिए तुरंत हां न कहें। अपने शब्द साफ रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है।
लकी रंग: टरक्वॉइज़
लकी नंबर: 9
मूलांक 6
आज आप समझ पाएंगे कि आपकी कद्र कहां हो रही है और कहां नहीं। आपको अपने लोगों और सुकून वाली जगहों के पास रहना अच्छा लगेगा। खुद पर ज्यादा बोझ न लें। सरल दिन आपके लिए बेहतर रहेगा।
लकी रंग: रोज गोल्ड
लकी नंबर: 2
मूलांक 7
आज बिना कुछ कहे ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कोई छुपी हुई बात या सच्चाई सामने आ सकती है। सोचने और समझने के लिए अच्छा दिन है। थोड़ा शांत रहें, लेकिन पूरी तरह दूर न हो जाएं।
लकी रंग: मिडनाइट ब्लू
लकी नंबर: 7
मूलांक 8
आज आपका ध्यान काम, पैसे और जिम्मेदारियों पर रहेगा। आप किसी जरूरी काम को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। बस बात करते समय अपने शब्दों को थोड़ा नरम रखें।
लकी रंग: ब्रॉन्ज
लकी नंबर: 5
मूलांक 9
आज आप अंदर से थोड़ा शांत रहना चाहेंगे। कोई पुरानी भावना या विचार आ सकता है, लेकिन उसे आने-जाने दें। जो चीज आपको सुकून देती है, उसी के साथ रहें, जैसे संगीत, प्रार्थना या शांति।
लकी रंग: प्लम
लकी नंबर: 4
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान