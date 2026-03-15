Aaj Ka Ank Jyotish 15 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 6 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज यानी 15 मार्च का दिन आपका कैसा बीतेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 15 march 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 15 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 6 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1 मूलांक 1 वालों को आज अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर पैसों के मामले में सावधान रहने की जरूरत है। सोचें कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और आगे के लिए क्या योजना बनानी चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। थोड़ा बजट बनाना, बचत करना या निवेश की योजना बदलना भविष्य में आपको ज्यादा स्थिरता देगा। समझदारी से लिया गया फैसला आपको मानसिक शांति भी देगा। सेहत का ध्यान रखें। समय पर सोएं।

मूलांक 2 मूलांक 2 वालों के लिए आज अपने करीबी लोगों से दिल की बात कहने का अच्छा समय है। जो बातें आप काफी समय से मन में दबाकर रखे हुए हैं, उन्हें ईमानदारी से कहें। सच्चाई और खुलापन रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। भले ही बातचीत थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन इससे रिश्ते बेहतर होंगे। पार्टनर के संग घूमने का प्लान बना सकते हैं।

मूलांक 3 आज खुद पर भरोसा बढ़ाने का दिन है। आपके मन में जो शंका है, वह आपकी प्रगति रोक रही है। आपकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा है जितना आप सोचते हैं। अपने लक्ष्य की ओर छोटा-सा कदम भी उठाएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता के रास्ते खुलेंगे। करियर में तरक्की होगी। सेहतमंद दिनचर्या अपनाएं। इसके लिए आप सुबह हल्की सैर, स्ट्रैचिंग कर सकते हैं।

मूलांक 4 आपकी मेहनत का मूल्य आज आपको महसूस हो सकता है। किसी की तारीफ, धन्यवाद या सम्मान आपको मिल सकता है। अपने काम पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आपकी लगन आगे चलकर अच्छे परिणाम देगी। आज कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के साथ वक्त बिताएं। खानपान का ध्यान रखें। शराब से दूर रहें।

मूलांक 5 मूलांक 5 वालों के जीवन में आज कुछ अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं होता, इसलिए हालात को स्वीकार करें। कभी-कभी अचानक मिलने वाले मौके हमें बेहतर दिशा में ले जाते हैं। खुले मन से नए अनुभवों को अपनाएं। कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें।

मूलांक 6 आज किसी विवाद या मतभेद का हल निकल सकता है। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। थोड़ा समझौता और धैर्य रिश्तों में संतुलन बना सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें। कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तो डॉक्टर की को दिखाएं। ऑयली फूड से बचें।

मूलांक 7 आज नए लोगों से मिलने और नए संबंध बनाने के अवसर मिल सकते हैं। कोई नई मुलाकात भविष्य में काम या जीवन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने दायरे से बाहर निकलें और लोगों से खुलकर मिलें। पार्टनर के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। शाम में हल्की वॉक करें। रात में भारी खाना खाने से बचें।

मूलांक 8 आज अपने मन की भावनाओं को समझने की जरूरत है। खुशी, थकान या तनाव, जो भी महसूस हो रहा है, उसे नजरअंदाज न करें। खुद को थोड़ा समय दें और मन की बात समझें। इससे आपको संतुलन और शांति मिलेगी। परिवार के साथ बातें साझा कर सकते हैं। जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन काम के बीच में ब्रेक लेते रहें। खानपान का ध्यान रखें। ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें।

मूलांक 9 आज फैसला लेने का समय है। आप अंदर से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बस डर आपको रोक रहा है। अपने निर्णय पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। जीवन में बदलाव लाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन लाभ के योग है। सेहत का ध्यान रखें। सुबह हल्की वॉक और मेडिटेशन से आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे।