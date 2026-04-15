Aaj Ka Ank Jyotish 15 April 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

आज 15 अप्रैल 2026 है और यह दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 15 April 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का अपना खास महत्व होता है। इसके जरिए व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, स्वभाव और करियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर मूलांक पर उसके ग्रह स्वामी का प्रभाव भी पड़ता है, जो जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करता है। आज 15 अप्रैल 2026 है और यह दिन सभी मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा और प्रभाव लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, जिन्हें जन्म तारीख के आधार पर निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 6 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे पढ़कर जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1 मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आज आपको लग सकता है कि अब बहुत हो गया। किसी बात को लेकर धैर्य खत्म हो सकता है और आप चीजों को सही तरीके से सेट करना चाहेंगे। काम में आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई रखें, लेकिन कठोर न बनें।

लकी रंग: ब्रिक रेड

लकी नंबर: 4

मूलांक 2 आज भावनाएं थोड़ी अलग लग सकती हैं, न ज्यादा भारी, न हल्की। आप शांत जगह या अपने लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। खुद को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। काम तब अच्छा होगा जब आप दूसरों की सोच छोड़कर अपने तरीके से चलेंगे।

लकी रंग: क्रीम

लकी नंबर: 7

मूलांक 3 आज बातचीत से कोई अच्छा मौका मिल सकता है। दिमाग तेज रहेगा और आपकी बात असर करेगी। लिखने, बात करने या पुराने काम को फिर शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। बस समय का ध्यान रखें, वरना व्यस्त रहकर भी काम पूरा नहीं होगा।

लकी रंग: केसरिया

लकी नंबर: 1

मूलांक 4 आज धीरे लेकिन सही तरीके से काम करना फायदेमंद रहेगा। जल्दबाज़ी से बचें। घर, रूटीन या जरूरी काम ठीक करने के लिए अच्छा दिन है। दूसरों की अस्थिरता से प्रभावित न हों, अपने रास्ते पर टिके रहें।

लकी रंग: ऑलिव

लकी नंबर: 9

मूलांक 5 आज लोगों से मिलने-जुलने का मौका मिलेगा। कोई एक बातचीत आपका मूड या प्लान बदल सकती है। लचीले रहें, लेकिन बिखरे नहीं। निजी जीवन में अपनी बात साफ-साफ कहें, छुपाएं नहीं।

लकी रंग: एक्वा

लकी नंबर: 6

मूलांक 6 आज आप जल्दी समझ जाएंगे कि कौन-सी जगह या व्यक्ति आपको अच्छा या थका देने वाला लगता है। खुद को हर किसी के हिसाब से बदलने के बजाय अपनी जरूरतों पर ध्यान दें। सादगी और सच्ची बातचीत से सुकून मिलेगा।

लकी रंग: लैवेंडर

लकी नंबर: 2

मूलांक 7 आज आपका मूड शांत लेकिन सोच तेज रह सकती है। कोई सच्चाई या बात साफ समझ आ सकती है। ज्यादा लोगों में रहने का मन नहीं करेगा, लेकिन जरूरी रिश्तों को बनाए रखें। थोड़ा अकेलापन ठीक है, ज्यादा दूरी गलतफहमी ला सकती है।

लकी रंग: स्लेट ग्रे

लकी नंबर: 8

मूलांक 8 आज आप दिखावे से ज्यादा काम पर ध्यान देंगे। काम या पैसों से जुड़ा कोई फैसला अच्छे से संभाल सकते हैं। बस बात करते समय ज्यादा सख्त न बनें, थोड़ी नरमी रखें।

लकी रंग: डीप ब्राउन

लकी नंबर: 3

मूलांक 9 आज मन थोड़ा शांत और सोचने वाला रह सकता है। पुरानी बातें या भावनाएं याद आ सकती हैं। हर बात पर तुरंत फैसला लेने की जरूरत नहीं है। लिखना, प्रार्थना या शांति में समय बिताना अच्छा रहेगा। दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे, बस अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखें।

लकी रंग: वाइन

लकी नंबर: 5