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Aaj Ka Ank Jyotish 14 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish: आज 14 मई 2026, गुरुवार है। अंक ज्योतिष में जन्म की तिथि के योग को मूलांक कहा जाता है। आज के दिन हर एक मूलांक के लिए ऐसे संकेत हैं जिन्हें समझकर दिन तो बेहतरीन दिशा दी जा सकती है। तो जानिए अपने मूलांक के हिसाब से आज का अंक ज्योतिष। 

Aaj Ka Ank Jyotish 14 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Rashifal 14 May 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म तारीख से निकाला जाता है जो 1 से 9 तक माना जाता है। हर अंक किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के आधार पर करियर, धन, रिश्ते और दिनभर की स्थिति के संकेत मिलते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। वहीं अगर जन्म 15 को हुआ है तो मूलांक 6 होगा। फिलहाल तो आज 14 मई 2026, गुरुवार का दिन है। ऐसे में जानिए आपके मूलांक के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है?

मूलांक 1

आज काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है लेकिन आपकी समझदारी और कॉन्फिडेंस से चीजें संभल जाएंगी। ऑफिस में तारीफ मिल सकती है। खर्च सोच-समझकर करें। परिवार और पार्टनर का साथ मन खुश रखेगा।

मूलांक 2

आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। किसी खास इंसान से अच्छी बातचीत मन को सुकून देगी। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

मूलांक 3

आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है। करियर और पढ़ाई से जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचें। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मूलांक 4

गुस्से और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है इसलिए आज आपका शांत रहना बेहतर रहेगा। मेहनत का फायदा मिलेगा और कलीग्स का भी पूरा-पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।

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मूलांक 5

आज बिजनेस और नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। कोई पुराना दोस्त या जान-पहचान वाला अचानक संपर्क कर सकता है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा।

मूलांक 6

आज का दिन प्यार और रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। नए काम या साझेदारी में फायदा हो सकता है। मन शांत और खुश रहेगा।

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मूलांक 7

आज कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। भविष्य को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं। काम में व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। सेहत और खर्च दोनों पर ध्यान दें।

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मूलांक 8

कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना जरूरी रहेगा।

मूलांक 9

आज आपकी ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। नौकरी और बिजनेस में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है। परिवार से जुड़ी कोई खुशी आज आपको मिल सकती है।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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