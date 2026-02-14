Aaj Ka Ank Jyotish 14 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Jyotish 14 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 14 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होगा। आज 14 फरवरी 2026 है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

आज मूलांक 1 के जातकों के लिए दिन बेहद प्रभावशाली रहेगा। खासकर कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ठीक नहीं है। कभी-कभी उलझन होना या सवाल उठना बुरा नहीं है। अगर कोई काम अजीब लग रहा है तो उसे थोड़ा समय दें, जबरदस्ती स्पष्टता मत लाएं। रिश्तों को भी समय दें, सच्चाई खुद सामने आएगी। पैसों के मामले में घबराहट हो तो जल्दबाजी न करें। हर फैसले की तुरंत जरूरत नहीं होती। अपने आप को समय दें, इससे खुद को और भी समझने में मदद मिलेगा। हालांकि आज एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आपकी सेहत सामान्य रहेगी। काम का दवाब तनाव दे, तो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। इसलिए मेहनत और आराम के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आज फैमिली संग समय बिताएं। पार्टनर संग बातें साझा करने से मन हल्का होगा। घर का खाना खाएं। ऐसे फलों का सेवन करें, जिसमें विटामिन हो।

मूलांक 2

आज आपको महसूस हो सकता है कि आप किसी चीज या व्यक्ति से आगे बढ़ चुके हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह बस एक प्रगति है। काम छोटा लगने लगे तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। पैसों में पुराने तरीकों को छोड़ने का समय है। यह नुकसान नहीं, बल्कि आपकी प्रगति का संकेत है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिसे आप बहुत धैर्य के साथ पूरा करेंगे। आज परिवार और मित्रों के साथ वक्त बिताने से मन हल्का रहेगा। मन को शांत रखें और ज्यादा भावनात्मक होने की जरुरत नहीं है। खासकर रिश्तों में समझदारी दिखाएं। छोटी-छोटी बातों को दिल से ना लें। पार्टनर संग क्वालिटी टाइम बिताएं। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी काम करने से पहले गहरी सांस लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं।

मूलांक 3

आज आप अपने पुराने रूप से अलग महसूस कर सकते हैं और यह आमबात है। बदलाव जीवन का हिस्सा है। काम के लक्ष्य बदल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। खुद को बदलने की प्रक्रिया का सम्मान करें। रिश्तों में लोगों का असली अवतार दिखेगा, बस आपको धैर्य रखना है। हर बात का जवाब दें, ये जरूरी नहीं है। आज आपको किसी भी तरह के बहस से बचना है। आर्थिक मामलों में ध्यान देने की जरुरत है। पैसों के मामलों में कोई भी फैसला समझदारी से लेंगे। सेहत मन और शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए हल्की सैर या थोड़ा खेल-कूद करें। ज्यादा भारी काम से बचें और जरूरत पड़े तो मदद लें। परिवार संग क्वालिटी टाइम बिताएं।

मूलांक 4

हर जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी है। काम में सीमाएं तय करें। घर में सहयोग करें, पर दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर न लें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। हालांकि आज प्रगति के आसार हैं। कामकाज में मन स्थिर रहेग। लेकिन किसी और की समस्या के लिए अपनी आर्थिक स्थिति न बिगाड़ें। खुद की ऊर्जा की रक्षा करना गलत नहीं है। किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से निभाएंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। कुछ बातें छोड़ देना ही सही होता है। परिवार के साथ समय बिताएं। दूसरों के साथ-साथ अपना भी ख्याल रखना जरूरी है। सेहत का ख्याल रखें। तनाव बढ़े, तो काम के बीच-बीच में ब्रेक लें। हल्के भोजन का सेवन करें। हल्की सैर आपको दिनभर एक्टिव रखेगा।

मूलांक 5

आज “ना” कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। हर बात में लंबी सफाई देने की जरुरत नहीं है। काम और रिश्तों में सीमाएं तय करना जरूरी है। आर्थिक मामलों में ध्यान देने की जरुरत है। पैसों के मामले में अगर कुछ ठीक न लगे तो दूर रहें। अपनी शांति की रक्षा करना आपका अधिकार है। आज किसी भी तरह के जोखिम से बचें। सेहत का ध्यान रखें। आज मन में कुछ चीजें बेचैन कर सकती है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप सुबह मेडिटेशन और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। रिश्तों में सौहार्द दिखाएं, लेकिन जिम्मेदारियों को न भूलें। पार्टनर संग क्वालिटी टाइम बिताएं और अपनी बातें ईमानदारी से रखें, इससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं।

मूलांक 6

आज के दिन जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, जिसे आप बेहद ईमानदारी से निभाएंगे। आज का साधारण काम भी भविष्य की नींव बना रहा है। काम में नियमितता महत्वपूर्ण है। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लेकिन कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। पैसों में स्थिरता रखें। रिश्तों में छोटे-छोटे प्रयास ज्यादा मायने रखते हैं। हर चीज को रोमांचक बनाने की जल्दी न करें। धीरे-धीरे किया गया काम मजबूत परिणाम देता है।

मूलांक 7

किसी भी चीजे के निर्माण में समय लगता है। ऐसे में आज मूलांक 7 के जातक किसी भी कार्य में धैर्य और संयम का परिचय देंगे। अगर अभी परिणाम न दिखें, तो भी मेहनत जारी रखें। काम और रिश्तों में विश्वास धीरे-धीरे मजबूत होता है। पैसों में लंबी योजना बनाएं। अपनी तुलना दूसरों से न करें। आपका समय सही है। किसी भी मुद्दों का हल जल्दबादी में ना निकालें। सारे पहलुओं को अच्छे से विश्लेषण करें और फिर समाधान पर पहुंचे। पार्टनर संग रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। हालांकि रिश्तों में दिखावे से बचें। जो भी बातें हो, उसे ईमानदारी से कहें। सेहत का ख्याल रखें। बाहर के खाने से बचें।

मूलांक 8

सब कुछ एक साथ ठीक करने की जरूरत नहीं। काम में एक-एक कदम बढ़ाएं। रिश्तों में समझ को समय दें। पैसों में लंबी योजना बनाएं, जल्दी परिणाम की उम्मीद न रखें। थोड़ा रुकना और सांस लेना भी जरूरी है। आप मशीन नहीं है, बल्कि एक इंसान हैं। हालांकि आज नई ऊर्जा महसूस होगी। किसी भी कार्य को अनुशासन से करें। काम के बीच में ब्रेक लेते रहें। सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरों को समय दें, लेकिन अपने आप को भी समय देना जरूरी है। रिश्तों में मदद करने से मन हल्का महसूस करेगा।

मूलांक 9

आज आपके भीतर एक नई ऊर्जा का महसूस होगी। मन में कुछ नया आकार ले रहा है। सारे जवाब अभी न भी हों तो चिंता न करें। शांत रहकर अपने मन की सुनें। काम में अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करें। रिश्तों में बोलने से पहले महसूस करें। पैसों में स्थिरता चुनें। जीवन को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें। रिश्तों में समझदारी दिखाएं, इससे भरोसा बढ़ेगा।