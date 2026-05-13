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Aaj Ka Ank Jyotish 13 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish: आज 13 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 1 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

Aaj Ka Ank Jyotish 13 May 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank 13 May 2026, आज का अंक राशिफल: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के आधार पर मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। हर मूलांक का संबंध अलग ग्रह से माना जाता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, करियर, पैसे, रिश्ते, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आज 13 मई 2026, बुधवार है। अंक ज्योतिष के मुताबिक जिन लोगों का आज जन्मदिन है, उनका मूलांक 1 माना जाएगा। आज का दिन भी हर मूलांक के लोगों के लिए अलग संकेत और मौके लेकर आया है। अगर आप अपना मूलांक जानते हैं, तो जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।

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मूलांक 1

आज आप किसी चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन हर जगह जोर लगाने की जरूरत नहीं है। काम में छोटी बातों को दिल पर न लें। घर में अपनी बात कहें, लेकिन दूसरों को भी बोलने दें।

मूलांक 2

आज छोटी-छोटी बातें दिल पर लग सकती हैं। ज्यादा सोचने के बजाय कोई आसान काम करें जैसे सफाई या खाना बनाना। अपने मन की बात खुद बताएं, सामने वाला खुद से नहीं समझेगा।

मूलांक 3

आज आपकी बातों का असर अच्छा रहेगा। काम या पढ़ाई में अपनी बात साफ और सिंपल रखें। हर बात में हां न कहने की जरुरत नहीं है, सोच-समझकर जवाब दें।

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मूलांक 4

आज अपनी आदतों और दिनचर्या पर ध्यान दें। एक छोटी गलती को शांत तरीके से सुधारें। काम में पहले जरूरी काम पूरा करें। घर की हर छोटी बात की जिम्मेदारी खुद पर न लें।

मूलांक 5

आज कुछ नया करने का मन होगा। ऐसा काम चुनें जो सच में अच्छा लगे, बेवजह काम न बढ़ाएं। काम में नई चीज शुरू करने से पहले बेसिक बातों को समझ लें।

मूलांक 6

आज रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें। हर बात को बड़ा मुद्दा न बनाएं। अगर आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, तो भी परेशान न हों। प्यार में सीधे और साफ तरीके से बात करें।

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मूलांक 7

आज मन में ज्यादा सोच चल सकती है। हर विचार को सच न मानें। काम में सिर्फ सही जानकारी पर ध्यान दें। पर्सनल लाइफ में थोड़ा खुलकर रहें, ज्यादा दूरी न बनाएं।

मूलांक 8

आज कोई जरूरी काम समझदारी से करना होगा। जल्दी में जवाब न दें, जरूरत हो तो समय लें। अपनी बात साफ रखें, लेकिन कठोर न बनें।

मूलांक 9

आज किसी छोटी बात को छोड़ने का मन होगा, उसे छोड़ ही दें। बार-बार उसी बारे में न सोचें। काम में एक जरूरी चीज़ अच्छे से पूरी करें। पर्सनल लाइफ में थकान में कुछ न कहें, शांत रहकर बात करें।

डॉ. मधु कोटिया

(स्पिरिचुअल काउंसलर, एनर्जी हीलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर)

ईमेल: madhukotiya@gmail.com

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
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