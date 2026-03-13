Aaj Ka Ank Jyotish 13 March 2026: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

Aaj Ka Ank Jyotish: आज 13 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 होगा। ऐसे में यदि आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा

Aaj Ka Ank Jyotish 13 march 2026: अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का अपना महत्व होता है। इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, सेहत, रिलेशनशिप, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, करियर आदि चीजों का आंकलन किया जा सकता है। आज 13 मार्च 2026 है। आज का दिन अलग-अलग मूलांक के लोगों के लिए अलग-अलग ऊर्जा लेकर आया है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 4 होगा। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा।

मूलांक 1

आज अपने आत्मसम्मान को पहचानने का दिन है। याद रखें कि आपका आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आता है। रिश्तों, काम या अपने लक्ष्यों में खुद को कम मत समझिए। अपनी शक्ति वहीं लगाइए जहां उसकी कद्र हो। खुद पर भरोसा रखें, अपनी सीमाएं तय करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आप जैसे हैं, वैसे ही पर्याप्त हैं। सेहत का ध्यान रखें। सुबह हल्की वॉक करें। खानपान का ध्यान रखें।

मूलांक 2

आज पुराने और बेकार चीजों को हटाने का दिन है। अपने मन और आसपास की जगह दोनों को साफ करें। पुरानी चिंताएं, बेकार के डर और पुराने सामान नई ऊर्जा को आने से रोकते हैं। जब आप पुराने बोझ छोड़ते हैं, तभी जीवन में नई शुरुआत और शांति आती है। मन और जगह साफ होगी तो नई संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आज तनाव से बचें। बाहरी खाने को अवॉइड करें। ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। शराब से दूर रहें।

मूलांक 3

आज हिम्मत दिखाने का समय है। नई शुरुआत के लिए पहला कदम आपको ही उठाना होगा। भले ही रास्ता पूरी तरह साफ न दिखे, लेकिन अपने दिल और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। जिस काम को आप लंबे समय से टाल रहे थे, उसे शुरू करने का सही समय है। थोड़ी असहजता के साथ ही असली तरक्की मिलती है। कुल मिलाकर आज आपका दिन सही रहेगा। कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के साथ वक्त बिताएं। दूसरों के साथ-साथ अपनी सेहत भी ध्यान रखें।

मूलांक 4

आज अपने पुराने शौक और खुशियों को याद करने का दिन है। जिन कामों से आपको खुशी मिलती है, उन्हें समय दीजिए। रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में हम अक्सर अपनी पसंद की चीजें भूल जाते हैं। थोड़ा समय अपने शौक को देंगे तो मन को सुकून मिलेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी। कोई नया प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचाएगा। सेहत का ख्याल रखें। सुबह गरम पानी का इस्तेमाल करें। शाम में हल्की सैर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।

मूलांक 5

मूलांक 5 वालों को भागदौड़ भरी जिंदगी में आज थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। कुछ पल रुककर गहरी सांस लें और मन को शांत रखें। इसके लिए आप चाहे ध्यान लगा सकते है, टहल सकते हैं या कुछ देर चुपचाप बैठ सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा, बल्कि मन की चिंता कम होगी और आपको नई ऊर्जा मिलेगी। सुबह मेडिटेशन करें और शाम हल्की सैर।

मूलांक 6

आज अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को दोबारा सोचने का दिन है। देखें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या दूसरों के प्रभाव में रास्ता बदल गया है। थोड़ा रुककर सोचें कि कहां बदलाव की जरूरत है। छोटी सी दिशा बदलने से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। आज किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। सेहत का ध्यान रखें। खासकर खानपान का। ऑयली फूड को अवॉइड करें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने में भी भलाई है।

मूलांक 7

मूलांक 7 वालों का मन नेक कार्यों में लगा रहेगा। याद रखें कि आप जो ऊर्जा दुनिया को देते हैं, वही वापस आपके पास आती है। किसी के लिए प्यार भरा शब्द या छोटी सी मदद भी बड़ा असर डालती है। आपकी अच्छाई दूसरों को खुशी देती है और अंत में आपको भी सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन दूसरों के साथ-साथ अपना भी ख्याल रखना जरूरी है। भरपूर नींद लें और पर्याप्त पानी पिएं।

मूलांक 8

आज आपके फैसले भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। करियर, रिश्ते या आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। अपने मन की आवाज सुनें और उसी के अनुसार कदम उठाएं। हो सकता है यह बदलाव आपके जीवन को नई दिशा दे। हालांकि जो भी कदम बढ़ाएं, उसमें अपनी ताकत झोंक दें। किसी भी परिस्थिति में गुस्से से दूरी बनाए रखें। रिश्तों को अच्छे से हैंडल करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। काम के बीच में हल्के ब्रेक लेते रहें। या फिर संगीत और कोई एक्टिविटिज कर सकते हैं, ताकि मन तरोताजा हो जाए।

मूलांक 9

आज नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुराने डर और परेशानियों को छोड़ना जरूरी है। बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाइए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना होगी।