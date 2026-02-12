Aaj Ka Ank Jyotish 12 February: मूलांक 1 से लेकर 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल

संक्षेप: aaj ka ank jyotish 12 february: मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 होगा। आज 12 फरवरी 2026 है। अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

Aaj Ka Ank Jyotish 12 February: अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही मूलांक के जरिए जातक के दैनिक जीवन से जुड़ी बातों का आंकलन किया जाता है। मूलांक 1 से 9 अंक के बीच में होते है, जिसे जन्म तिथि के आधार पर निकाला जाता है। अगर आपका किसी भी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 होगा। आज 12 फरवरी 2026 है। आज मूलांक 3 के लोग बेहद क्रिएटिव होते हैं। वहीं, अगर आपको अपना मूलांक पता है, तो नीचे जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों की आज एनर्जी हाई लेवल पर रहेगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। हालांकि अगला कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। काम में जल्दबाजी से निर्णय न लें, अपनी अंदर की आवाज सुनें। रिश्तों में शांति और गहराई महसूस होगी। याद रखें, हर बदलाव शोर के साथ नहीं आता, फिर भी वह प्रभावशाली होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। नौकरी में खूब तारीफ होगी। सेहत अच्छी रहेगी। शाम तक हल्का महसूस करेंगे। परिवार के साथ वक्त बिताएं और अपनी पार्टनर संग बाते साझा कर सकते हैं।

मूलांक 2

आज आपके पास सभी जवाब न हों तो भी ठीक है। यह दिन ज्यादा सुनने और कम बोलने का है। भावनात्मक उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन छोटी-छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण होती है। कार्यस्थल पर अपने शांत और कोमल स्वभाव से काम करें। भले ही दूसरों को तुरंत न दिखे, लेकिन आपकी मेहनत असर डालेगी। टीम के सदस्यों की सलाह लें। धैर्य और संतुलन बनाए रखें। सेहत का खास ख्याल रखें। रात में ऑयली फूड से बचें।

मूलांक 3

मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन काफी भाग्यशाली साबित होगा। कारोबार और करियर में ग्रोथ होगी। अचानक से धन की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। पुराने अटके हुए मुद्दों को सुलझाएंगे। आज थोड़ा पीछे हटकर अपने विचारों के साथ समय बिताएं। शांत पल आपको यह समझने में मदद करेंगे कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। काम में छोटा सा ब्रेक लें, यह आपको बेहद मदद करेगी। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। क्रिएटिव कार्यों में मन लगा रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। सुबह मेडिटेशन या सैर का का विकल्प चुनने से पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे। बाहर का खाना ना खाएं।

मूलांक 4

आज का दिन धैर्य का है। हर कार्य में अनुशासन जरूरी है। किसी भी परिणाम को पाने के लिए जल्दबादी ना करें। काम में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। पुराना कोई मामला सामने आ सकता है, जिसे शांतिपूर्ण सुलझाने में कामयाबी मिलेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। हालांकि खर्चों पर ध्यान देने की जरुरत है। घर और रिश्तों में शांति का माहौल रहेगा। ज्यादा सुनें और कम प्रतिक्रिया दें। आज आपको अपने जीवन की सही गति को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के विश्वासों पर खरें उतरेंगे, जो संबंध को और भी मजबूत बनाएगी। सेहत पर विशेष ध्यान दें।

मूलांक 5

आज सरलता आपकी ताकत बनेगी। दूसरों के साथ और अपने साथ भी नरमी बरतें। इससे आप एक नई ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। कार्यस्थल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। शांत रहकर जवाब देने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति ही आज सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहेगा। आज कुछ बातें मन को परेशान कर सकती है। ऐसे में परिवार के साथ वक्त बिताएं और उनसे ईमानदारी के साथ अपनी बातें साझा करें। इससे मन हल्का हो जाएगा। परिवार में ऐसी कोई बात ना कहें कि भ्रम की स्थिति पैदा हो। जो भी कहना है वो सच्चाई और ईमानदारी से कहें। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 6

आज आप दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में भी सोचें। आज दूसरों की सेवा में मन लगा रहेगा। रिश्तों में सच्चाई और गर्मजोशी रखें। काम में केवल दिखावे पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें। खुद की भावनाओं को सुनना आज आपको शांति देगा। आपके स्वभाव की खूब तारीफ होगी। आज के दिन की शुरुआत मां के आशीर्वाद के साथ करें। दिन सही गुजरेगा। सेहत का ख्याल रखें। फास्ट फूड का सेवन ना करें। घर का खाना खाएं।

मूलांक 7

मूलांक 7 वालों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है। आज आपकी समझदारी और गहराई काम आएगी। हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह सोचें कि क्या वास्तव में आपके लिए जरूरी है। बेकार की बातों को “ना” कहने में कोई हर्ज नहीं है। सीमाएं तय करें और शांति बनाए रखें। शोर-शराबे से दूर होकर कामकाज आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। आज आपको मेडिटेशन काफी मदद करेगा। परिवार के संग समय बिताएं। पार्टनर को सच्चाई से पूरी बात साझा बताएं, इससे रिश्ते में कोई गलतफहमी नहीं रहती है।

मूलांक 8

आज अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें। काम या पैसों से जुड़े निर्णय तुरंत न लें। पहले मन की बात सुनें। कोई भी कार्य में प्लानिंग जरूरी है। आज को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आपकी असली ताकत धैर्य और स्थिरता में है। शांत रहकर सोचने से सही रास्ता मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। शाम में हल्का भोजन खाएं। पानी का खूब सेवन करें।

मूलांक 9

आज खुद से पूछें कि आपको क्या सहारा देता है। बिना सोचे-समझे जिम्मेदारियों के पीछे न भागें। खुद के प्रति भी उतने ही दयालु रहें जितने दूसरों के लिए रहते हैं। थोड़ी देर रुकना और खुद का ख्याल रखना आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में संतुलन बना रहेगा। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। पार्टनर संग कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। आज आपकी विनम्रता ही आपकी ताकत बनेगा।